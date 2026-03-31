SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira (31) na Academia de Futebol e contou com o retorno de Jhon Arias, após os compromissos do meia com a Colômbia na data Fifa.

No entanto, Vitor Roque foi ausência em campo mais uma vez e não estará à disposição para o jogo contra o Grêmio, na quinta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pelo Brasileirão.

Arias participou de grande parte das movimentações com o grupo no treino desta terça-feira (31). Após ativação muscular na parte interna, o elenco alviverde foi a campo e fez atividades de dinâmicas táticas como saídas de bola, marcações, balanços, mecanismos de pressão e construções de jogadas.

O colombiano jogou 45 minutos no amistoso contra a França, no domingo (29), e 71 minutos contra a Croácia, na última quinta-feira (26). O meia deve ser titular contra o Grêmio.

O atacante Paulinho e o meio-campista Figueiredo treinaram com Crias das categorias de base, e o também atacante Vitor Roque, em cronograma individualizado, trabalhou no centro de excelência com o Núcleo de Saúde e Performance.

O Tigrinho ainda não está 100% recuperado de um trauma no tornozelo esquerdo e será baixa contra o Grêmio. Ele não participou de nenhum treino do Palmeiras desde a volta aos treinos após a pausa da data Fifa.