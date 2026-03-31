SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção de Marrocos, adversária do Brasil no Grupo C da Copa do Mundo, venceu o Paraguai por 2 a 1, no estádio Bollaert-Delelis, em Lens, na França, em seu último teste antes do Mundial.

A equipe africana construiu sua vitória utilizando sua principal arma: o lateral direito Achraf Hakimi, do PSG. O defensor deu duas assistências, praticamente iguais.

Aos três minutos do 2º tempo, Marrocos puxou contra-ataque rápido pela direita, Hakimi foi acionado na linha de fundo e ele cruzou para Bilal El Khannouss, que completou de primeira para o fundo do gol. 1 a 0.

Neil El Aynaoui aumentou a vantagem cinco minutos depois. Aos oito, Hakimi repetiu a ultrapassagem pela direita e mais uma vez cruzou rasteiro para El Aynaoui completar. 2 a 0.

O Paraguai descontou aos 43 do segundo tempo com Gustavo Caballero, ex-Santos. Maurício segurou a bola dentro da área e rolou para Juan José Cáceres. O lateral fez cruzamento na segunda trave, e Caballero apareceu livre para cabecear e descontar.

O goleiro Yassine Bounou também foi destaque. Ele fez seis defesas na partida, e foi um dos responsáveis pela vitória.

Nesta data Fifa, a seleção de Marrocos também aproveitou para fazer um amistoso contra o Equador e empatou por 1 a 1. A ideia da equipe comandada pelo técnico Mohamed Ouahbi era enfrentar seleções sul-americanas antes de enfrentar o Brasil.

Além de Brasil e Marrocos, Escócia e Haiti completam o Grupo C da Copa.