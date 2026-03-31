Um post compartilhado por Tênis de Mesa do Brasil (@cbtm)

A disputa da chave de simples reúne 48 atletas (em cada gênero), divididos em 16 grupos de três. Calderano está entre os favoritos ao título masculino, assim como o número 1 do mundo, o chinês Wang Chuqin; o vice-líder do ranking, o sueco Truls Moregard; o japonês Tomokazu Harimoto (4º) e o francês Felix Lebrun (6º).

Na primeira fase do torneio, todos jogam entre si na mesma chave, em partidas definidas em melhor de cinco sets. Os primeiros colocados em cada grupo - total de 16 classificados irão ao mata-mata (oitavas, quartas, semifinais e final). A partir das oitavas, os duelos serão em melhor de sete parciais.

Em abril do ano passado, Calderano faturou o título inédito da Copa do Mundo de Macau, tornando-se o primeiro mesatenista das Américas a conseguir a façanha. Na ocasião ele superou os principais cabeças de chave do torneio, até então vencido apenas por asiáticos e europeus.