A Itália está fora da Copa do Mundo que será disputada no Canadá, no México e nos Estados Unidos. A Squadra Azzurra teve a sua ausência na competição decretada após ser derrotada na disputa de pênaltis pela Bósnia (por 4 a 1), após empate de 1 a 1 com a bola rolando, no estádio Bilino Polje, em Zenica, nesta terça-feira (31).

Desta forma, a equipe tetracampeã mundial fica fora de um Mundial de seleções pela terceira vez seguida, após as ausências nas Copas de 2018 e de 2022. Já a Bósnia garantiu a presença no Grupo B, ao lado de Canadá, Catar e Suíça.

Outros classificados

Outras três equipes europeias se garantiram na Copa do Mundo nesta terça. A Suécia venceu a Polônia por 3 a 2 e foi para o Grupo F da competição, onde medirá forças com Holanda, Japão e Tunísia.

Já a Turquia derrotou o Kosovo por 1 a 0, gol de Aktürkoglu, e disputará o Mundial no Grupo D, ao lado de Estados Unidos, Austrália e Paraguai.

Por fim, a República Tcheca despachou a Dinamarca por 3 a 1 nos pênaltis e comporá o Grupo A da Copa com México, África do Sul e Coreia do Sul.

Tags:

Bósnia | Copa do Mundo | Eliminatórias | Esportes | futebol | Itália | Mundial | República Tchec | Suécia | Turquia