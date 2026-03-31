Desta forma, a equipe tetracampeã mundial fica fora de um Mundial de seleções pela terceira vez seguida, após as ausências nas Copas de 2018 e de 2022. Já a Bósnia garantiu a presença no Grupo B, ao lado de Canadá, Catar e Suíça.
Outros classificados
Outras três equipes europeias se garantiram na Copa do Mundo nesta terça. A Suécia venceu a Polônia por 3 a 2 e foi para o Grupo F da competição, onde medirá forças com Holanda, Japão e Tunísia.
Já a Turquia derrotou o Kosovo por 1 a 0, gol de Aktürkoglu, e disputará o Mundial no Grupo D, ao lado de Estados Unidos, Austrália e Paraguai.
Por fim, a República Tcheca despachou a Dinamarca por 3 a 1 nos pênaltis e comporá o Grupo A da Copa com México, África do Sul e Coreia do Sul.
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