SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A República Democrática do Congo levou a melhor sobre a Jamaica na disputa pela penúltima vaga da Copa do Mundo de 2026. Em Zapopan, no México, triunfou por 1 a 0 e avançou. A 48ª e derradeira vaga será definida em jogo marcado para a madrugada brasileira de quarta-feira (1º), com início à 0h: Bolívia x Iraque, em Guadalupe, também no México.

As duas partidas são válidas pela repescagem mundial das Eliminatórias, criada para definir os últimos classificados ao principal torneio de futebol do planeta -que neste ano será realizado nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Um deles foi a República Democrática do Congo, que esteve na Copa de 1974 como Zaire.

Por estar mais bem ranqueada, a equipe africana (49ª na lista da Fifa) saiu com uma rodada de vantagem no chaveamento. A Jamaica (68ª) teve de bater a Nova Caledônia (151ª) por 1 a 0 para chegar ao confronto decisivo, realizado no estádio Akron, nos arredores de Guadalajara.

A formação congolesa procurou impor sua superioridade técnica e se manteve no ataque na maior parte do jogo. Esteve perto do gol em chute de Elia no poste e chegou a balançar a rede duas vezes, mas em ambos os lances foi anotado impedimento.

O embate, então, foi para a prorrogação. E a insistência do time dirigido pelo francês Sébastien Desabre finalmente rendeu fruto aos dez minutos do primeiro tempo da prorrogação. Após cobrança de escanteio da esquerda e leve desvio da zaga, Tuanzebe contou com a sorte para chegar ao gol.

Não foi nem propriamente uma finalização, uma vez que a bola bateu em seu corpo e entrou. Após longa checagem de vídeo, a arbitragem chegou à conclusão que o toque foi feito com o joelho, não com o braço, e validou o lance que levou a nação da África Central ao Grupo K do Mundial, ao lado de Portugal, Uzbequistão e Colômbia.

No segundo tempo extra, o juiz argentino Facundo Tello sentiu uma lesão na panturrilha esquerda e precisou ser substituído pelo compatriota Darío Herrera, que estava na partida como quarto árbitro.

Será a segunda Copa da República Democrática do Congo. Na primeira, há 52 anos, o país atuou com o nome que teve oficialmente de 1971 a 1997. Um de seus adversários na ocasião foi o Brasil: os então tricampeões mundiais venceram por 3 a 0, gols de Jairzinho, Rivellino e Valdomiro. Derrotado também por Escócia (2 a 0) e Iugoslávia (9 a 0), o Zaire foi eliminado na primeira fase.