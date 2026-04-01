SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Completar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2026 pode custar mais de R$ 1.000, considerando o preço do pacote e o total de cromos da coleção.

Panini vai lançar o álbum da Copa do Mundo de 2026 em 1º de maio. A editora anunciou os detalhes do livro ilustrado nesta quarta-feira (01) e abriu pré-venda no site oficial.

Coleção terá 980 figurinhas, com 68 cromos especiais. O número cresce porque o Mundial de 2026 será o primeiro com 48 seleções; na Copa de 2022, eram 670.

Cada envelope vai custar R$ 7 e virá com sete cromos. A Panini informou que o valor foi 'congelado' e mantém a proporção de R$ 1 por figurinha praticada nos últimos anos.

Para completar o álbum só com pacotinhos, a conta passa de R$ 1.000. Como são 980 figurinhas e cada pacote traz sete, seriam necessários 140 pacotes, o que dá R$ 980 -sem considerar repetidas e o custo do álbum.

Com o álbum mais barato, o total mínimo sobe para R$ 1.004,90. A versão brochura custa R$ 24,90, somando R$ 980 em pacotes com o preço do livro ilustrado.

QUANTO CUSTAM AS VERSÕES DO ÁLBUM

Álbum brochura vai custar R$ 24,90. Essa é a versão de entrada do livro ilustrado anunciado pela Panini.

Álbum de capa dura sai por R$ 74,90. A editora também anunciou uma versão com acabamento metalizado.

Álbum de capa dura prateado ou dourado custa R$ 79,90. A opção aparece como uma das versões disponíveis na pré-venda.

Edição especial com box e 40 pacotinhos custa R$ 359,90. A Panini descreve o 'Box Luva Premium Taça' como exclusivo do site da editora.