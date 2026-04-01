SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A França, atual vice-campeã do mundo, assumiu a liderança do ranking mundial da Fifa (Federação Internacional de Futebol), superando a Espanha. A nova classificação foi publicada nesta quarta-feira (1º), após as partidas disputadas durante a janela para duelos internacionais de março.

A equipe de Kylian Mbappé subiu duas posições, ultrapassando a Espanha, que agora está em segundo, e a Argentina, atual campeã mundial e terceira colocados no ranking.

Vitoriosa nos dois amistosos de março -contra o Brasil e a Colômbia-, a França não ocupava o topo do ranking desde 2018, ano em que conquistou o bicampeonato mundial, na Rússia.

A Espanha, atual campeã europeia, perdeu a liderança do ranking após o empate sem gols com o Egito, na terça-feira, em Barcelona, em jogo que ficou marcado por cânticos racistas contra muçulmanos nas arquibancadas.

O Brasil, que foi derrotado pela França por 2 a 1 na quinta-feira (26) e se redimiu na terça, ao vencer a Croácia por 3 a 1, caiu de quinto para sexto lugar e está atrás da Inglaterra (4ª) e de Portugal (5º).

Entre as 30 primeiras equipes do ranking, apenas a Itália (12ª), a Dinamarca (20ª) e a Nigéria (26ª) ficarão fora da Copa do Mundo de 2026. Quanto aos países que sediarão a competição deste ano, o México subiu uma posição, para o 15º lugar, trocando de lugar com a seleção dos Estados Unidos, agora em 16º. O Canadá está em 30º.

A próxima atualização do ranking ocorrerá em 10 de junho, um dia antes do início da Copa do Mundo.

RANKING DA FIFA EM 1º DE ABRIL DE 2026

1. França

2. Espanha

3. Argentina

4. Inglaterra

5. Portugal

6. Brasil

7. Holanda

8. Marrocos

9. Bélgica

10. Alemanha