SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pentacampeã mundial de surfe canino e ícone do esporte, a cadela Sugar morreu na segunda-feira aos 16 anos, na Califórnia (EUA). A notícia foi confirmada pelo tutor, o surfista Ryan Rustan, numa publicação no Instagram, na qual ele descreve os últimos momentos ao lado da companheira.

De acordo com Rustan, a mascote morreu por volta das 3h20 da manhã, nos seus braços. Fãs e admiradores de Sugar, que recebeu o diagnóstico de câncer no início de março deste ano, compartilharam mensagens de despedida nas redes sociais.

"Ela amava todos vocês. Vivia para alegrar as pessoas, ser voluntária e dar tudo de si. Mudou o surfe canino para sempre", disse. Na despedida, o tutor agradeceu o carinho dos fãs: "Obrigado por amarem a Sugar. Adeus, minha Sugar. Vou sentir muita saudade".

Resgatada ainda filhote em Huntington Beach, na Califórnia, nos EUA, a cadela ganhou projeção mundial pelas habilidades nas ondas. Depois de um tempo acompanhando o tutor no mar, passou a competir e alcançou destaque internacional. Ao longo da carreira, conquistou 19 títulos.

O desempenho nas competições ajudou a popularizar o surfe canino -modalidade esportiva que adapta o surfe tradicional para cães- e Sugar se tornou o primeiro animal incluído no Hall da Fama do Surfe.

O QUE É O SURFE CANINO?

O surfe canino é reconhecido como uma prática organizada e conta, inclusive, com torneios internacionais. Um dos principais é o Campeonato Mundial de Surf Dog, que acontece na Califórnia desde 2006.

A competição é dividida em categorias que consideram o porte dos animais. Há apresentações individuais ou em dupla com seus tutores. Os participantes são avaliados por critérios como técnica, confiança na prancha e desempenho diante das ondas. A avaliação considera também a intensidade e o tamanho de cada manobra executada.

De acordo com a organização, o torneio tem como objetivo principal incentivar o esporte de forma segura e promover momentos de interação e diversão entre animais e público. Parte dos recursos arrecadados durante a competição é destinada a organizações locais sem fins lucrativos voltadas ao resgate e cuidado de animais em situação de vulnerabilidade.