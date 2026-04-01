SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O McDonald's lançou nesta quarta-feira (1) a sua clássica campanha de sanduíches das seleções da Copa do Mundo, mas desta vez houve um detalhe curioso.

Uma das equipes acabou de fora do mundial (mas não do cardápio). Mesmo eliminada nos pênaltis na terça-feira (31) pela Bósnia, a Itália terá seu representante no menu especial da empresa. Somente o sanduíche em homenagem à tradição culinária do Brasil teve seus ingredientes revelados pelo McDonald's: pão tipo brioche, dois hambúrgueres, molhos sabor vinagrete e churrasco, farofa defumada, cebola, tomate, bacon e queijo sabor emmental. Foram publicadas somente fotos dos lanches dos outros seis países homenageados: Argentina, Alemanha, Brasil, Espanha, Estados Unidos, México e Itália.

Na versão italiana, nota-se um intenso molho vermelho, de tomate, além da carne semelhante a um polpetone. Internautas pediram a inclusão do McBósnia na lista de sanduíches temáticos, mas a empresa não se posicionou sobre essa possibilidade em suas redes.