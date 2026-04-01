Com gols de Dany Silva, Raquel e Cássia o Bahia derrotou o América-MG por 3 a 1, nesta quarta-feira (1) no Estádio de Pituaçu, em Salvador, pela 6ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

Graças ao triunfo em casa, as Mulheres de Aço assumiram a terceira colocação da classificação com doze pontos. Já as Spartanas permanecem na lanterna da competição após o revés, com apenas um ponto conquistado.

Superior durante todo o confronto, o Bahia abriu o marcador logo aos 7 minutos do primeiro tempo, com a meio-campista Cássia. O América-MG chegou a igualar o placar aos 23, com Dani Ortolan em cobrança de pênalti. Porém, após o intervalo, as Mulheres de Aço confirmaram a vitória com gols de Raquel, aos 33, e de Dany Silva, já aos 48.

Quem também triunfou como mandante nesta rodada do Brasileiro Feminino foi o Fluminense. Jogando no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, o time das Laranjeiras derrotou o Juventude por 1 a 0 graças a um gol de Raquel Fernandes. A vitória levou a equipe carioca aos 11 pontos, na 6ª colocação. Já as gaúchas permaneceram com quatro pontos, na 16ª colocação.

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Agência Brasil - Brasileiro feminino: Bahia derrota América-MG e assume 3ª colocação

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