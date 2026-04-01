SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Internacional e São Paulo ficaram no empate, nesta quarta-feira (01), no Beira-Rio, por 1 a 1. A partida foi válida pela 9ª rodada do Brasileirão.
Alerrandro e Calleri marcaram os gols em Porto Alegre -um em cada tempo (o gol do São Paulo ainda está em edição).
O empate manteve o Inter na parte de baixo da tabela, com 9 pontos. O time soma apenas dois de distância para o Z4.
O São Paulo, enquanto isso, evitou a terceira derrota seguida, mas se distancia cada vez mais do topo da tabela. O São Paulo chegou aos 17 pontos, mas corre risco de deixar o G5 ao final desta rodada.
O São Paulo volta a campo às 18h30 (de Brasília) do próximo sábado, no Morumbis, onde recebe o Cruzeiro. O Internacional, enquanto isso, vem a São Paulo para enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena, às 19h de domingo.
LANCES IMPORTANTES
Primeira chegada. Artur sambou para cima da marcação, em jogada característica, e escapou do defensor. Na entrada da área, bateu cruzado, colocado, mas sem muito efeito. Anthoni defendeu a primeira finalização do camisa 37 no novo clube.
Defesa do São Paulo iniciava saída de jogo, mas se atrapalhou. Aguirre ficou com a posse de bola no campo de ataque e arriscou arremate de primeira, exigindo defesa de Rafael.
Bernabei recebeu boa bola no lado direito do campo e partiu para cima da marcação são-paulina. O lateral-esquerdo cortou para o meio e arriscou arremate forte, mas sem boa direção. Passou por cima do gol de Rafael.
Bruno Gomes ganhou campo pela direita e acabou escorregando. Mesmo assim, conseguiu se recompor e abriu bola na ponta para Aguirre. O lateral-direito fez cruzamento rasteiro para área, encontrando Alerrandro, que se antecipou à marcação tricolor e só desviou para tirar de Rafael e abrir o placar no Beira-Rio.
Bruno Tabata se chocou de cabeça e caiu aparentemente desacordado no gramado. O árbitro Lucas Casagrande fez o sinal, e o atacante foi substituído por Alan Rodríguez.
Wendell recebeu boa bola na esquerda e ganhou território. O lateral fez um cruzamento longo, passando por toda a área do Inter. Calleri estava na ponta da pequena área e deu uma 'voadora' na bola para deixar tudo igual, na saída de Anthoni.
INTERNACIONAL
Anthoni; Aguirre (Bruno Tabata, Alan Rodríguez), Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Villagra, Bruno Henrique (Thiago Maia), Paulinho, Bruno Gomes e Alan Patrick (Carbonero); Alerrandro (Borré). Técnico: Paulo Pezzolano.
SÃO PAULO
Rafael; Lucas Ramon (Cédric Soares), Rafael Toloi, Sabino e Wendell; Pablo Maia (Luan), Danielzinho (Cauly) e Marcos Antônio (Ferreira); Artur (Tetê), Luciano (André Silva) e Calleri. Técnico: Roger Machado.
Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
Quarto árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)
VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
Cartão amarelo: Rafael Tolói
Gols: Alerrandro, 22'/1°T (INT); Calleri 41'/2°T (SAO)