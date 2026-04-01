SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo venceu o Mirassol por 3 a 2, no Nilton Santos, e deixou a zona de rebaixamento no Brasileirão, em jogo válido pela nona rodada.
Os gols do time carioca foram marcados por Arthur Cabral, Alex Telles (de pênalti) e Júnior Santos. Shaylon e Igor Formiga descontaram para o Mirassol.
Destaque na conquista da Libertadores em 2024, Júnior Santos balançou as redes pela primeira vez desde o retorno ao Botafogo.
Com o resultado, o Botafogo subiu cinco posições na tabela e agora é o 12º. O Mirassol, por outro lado, afundou no Z4 e é o vice-lanterna.
Os botafoguenses voltam a campo no sábado (4), em clássico com o Vasco, em São Januário, às 21h (de Brasília). O Mirassol recebe o Red Bull Bragantino, no Maião, no domingo (5), às 20h.
ATACANTES DESENCANTARAM
Dupla de ataque titular contra o Mirassol, Arthur Cabral e Júnior Santos foram os nomes da partida. O primeiro desencantou e fez um golaço depois de quase dois meses de jejum.
O último gol tinha sido na derrota para o Grêmio, na segunda rodada, no dia 4 de fevereiro.
Já Júnior Santos foi destaque pelo primeiro gol desde a reestreia no clube do Rio. Em 2024, ele marcou 20 gols em 49 jogos, mas balançou as redes somente duas vezes em 2025, pelo Atlético-MG -o último gol foi em junho.
COMO FOI O JOGO
Aos 3 minutos, o Botafogo ficou na bronca. Vitinho chegou pela direita e passou para o meio da área. Após o bate e rebate, a bola sobrou para Júnior Santos e caiu na área. Os jogadores do time da casa pediram pênalti, mas nada foi marcado.
O Mirassol levou perigo aos 7 minutos. O Botafogo saiu jogando errado, e José Aldo aproveitou a sobra para finalizar cruzado. O forte chute, no entanto, foi defendido pelo goleiro Raul.
O clube mandante saiu na frente. Aos 10 minutos, Alex Telles dominou pela esquerda, um pouco atrás do meio-campo, e lançou para Edenilson. O meia botafoguense ajeitou de cabeça para Arthur Cabral, que esperou o quique da bola, finalizou de primeira e abriu o placar para o Botafogo. O chute com a chapa do pé foi no ângulo do goleiro Walter.
Dez minutos depois, o Mirassol igualou o placar. Após cobrança de escanteio, a defesa do Botafogo afastou. Shaylon dominou na intermediária e, em um lindo sem pulo, acertou um chute de rara felicidade, no ângulo de Raul, e empatou.
Aos 26 minutos, mais uma chegada do Mirassol. Victor Luís encontrou Tiquinho perto da meia-lua. O centroavante passou de primeira para Shaylon, que infiltrou e tentou desviar. A bola, entretanto, foi desviada por Bastos em direção ao próprio gol. O zagueiro deu sorte, e o chute parou na trave de Raul.
Botafogo na frente de novo. Aos 35 minutos, Santi Rodríguez achou bom passe para Medina. O camisa 6 foi derrubado por Walter, e a defesa do Mirassol afastou. O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi ao VAR e marcou pênalti após cinco minutos de jogo paralisado. Aos 42 minutos, Alex Telles cobrou e converteu para o Botafogo.
No início do segundo tempo, o Mirassol teve um gol anulado. Aos 15 minutos, Negueba cobrou escanteio, Tiquinho cabeceou bem, e Raul espalmou. A bola bateu na trave e entrou, mas o árbitro viu empurrão do atacante em Edenílson e anulou o gol.
O Botafogo ampliou a vantagem. Walter salvou o Mirassol duas vezes seguidas, mas não conseguiu na terceira. Primeiro, Júnior Santos arrancou e saiu cara a cara com o goleiro, mas errou a cavadinha. Logo em seguida, Edenilson levou a bola à linha de fundo e cruzou para Arthur Cabral no meio da área. O centroavante finalizou bem, mas Walter defendeu. No rebote, aos 20 minutos, Júnior Santos puxou para a perna esquerda, bateu cruzado e fez o terceiro do Botafogo.
Aos 27 minutos, mais uma boa chegada do Botafogo. Vitinho chegou pela direita da área, cortou para dentro e bateu de esquerda. A bola carimbou o travessão de Walter, e a vitória quase se transformou em goleada.
Nos acréscimos, Igor Formiga diminuiu para o Mirassol. Aos 48 minutos, o lateral subiu bem após cobrança de escanteio, cabeceou firme e balançou as redes.
O Mirassol pressionou até o fim e quase empatou. Raul salvou o Botafogo após cabeceio de Alesson, aos 51 minutos. Na sequência, Gabriel cruzou, a bola passou por todo mundo, e o zagueiro João Victor finalizou em cima de Justino. Edson isolou no rebote, e o Glorioso ficou com a vitória.
BOTAFOGO
Raul; Vitinho, Bastos, Justino e Alex Telles (Caio Roque); Allan, Medina (Montoro) e Edenílson (Ferraresi); Santi Rodríguez (Barrera), Júnior Santos e Arthur Cabral (Matheus Martins). Técnico: Rodrigo Bellão
MIRASSOL
Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Victor Luís; José Aldo (André Luís), Neto Moura (Gabriel) e Shaylon (Denílson); Negueba (Galeano), Alesson e Tiquinho Soares (Edson). Técnico: Rafael Guanaes
Local: Estádio Olímpico Nilton Santos
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes: Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
Cartões amarelos: Lucas Oliveira (MIR), Negueba (MIR), Medina (BOT), Vitinho (BOT), Tiquinho Soares (MIR) e Bastos (BOT)
Gols: Arthur Cabral (BOT/10' do 1ºT), Shaylon (MIR/20' do 1ºT), Alex Telles (BOT/42' do 1ºT), Júnior Santos (BOT/20' do 2ºT) e Igor Formiga (MIR/48' do 2ºT)