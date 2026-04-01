SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco saiu na frente e segurou o Coritiba por boa parte do jogo, mas o time da casa buscou o empate no fim, na nona rodada do Brasileirão, no Couto Pereira.

O gol vascaíno foi marcado por Tchê Tchê. O Coritiba empatou com gol contra de Saldívia.

Mesmo com o empate, o Vasco segue sem perder sob o comando de Renato. Foram três vitórias e dois empates no Brasileirão desde a chegada do treinador.

Após bom início, o time paranaense chegou à segunda partida sem vitória no Brasileirão. Na rodada passada, antes da Data Fifa, perdeu clássico para o Athletico.

O Vasco ganhou uma posição na tabela com o ponto conquistado e agora é o oitavo. O Coritiba, por outro lado, estacionou na sétima colocação.

O Vasco enfrenta o Botafogo na próxima rodada. O clássico carioca acontecerá no próximo sábado (4), em São Januário, às 21h (de Brasília). Já o Coritiba receberá o Fluminense, no mesmo dia, às 20h30.

COMO FOI O JOGO

Aos 18 minutos, o Vasco teve sua primeira chance clara. Hinestroza fez rápida tabela com David e finalizou. O chute levou perigo, mas acertou a trave do Coritiba. Na sequência, o atacante colombiano bateu novamente com perigo, mas não conseguiu marcar.

O Vasco saiu na frente, aos 23 minutos. Paulo Henrique dominou pela direita e encontrou Tchê Tchê na área. O volante dominou, ajeitou para a perna esquerda e finalizou com a chapa do pé, superando o goleiro Pedro Rangel.

Quase que o time da casa chegou ao empate. Aos 30 minutos, Ronier gingou para cima de Nuno Moreira e cruzou na cabeça de Tinga, que cabeceou bem. A pontaria, entretanto, não foi certeira, e a bola passou perto da trave de Leo Jardim.

A partir deste momento, o Coritiba conseguiu reagir no jogo e pressionou o Vasco. Aos 41 minutos, Jacy subiu livre, mas cabeceou por cima do travessão vascaíno.

Outra ótima chance do Coritiba. Ronier roubou a bola, e Willian Oliveira passou para Pedro Rocha, que finalizou rasteiro e quase marcou. Léo Jardim defendeu e salvou o Vasco de levar o empate.

O segundo tempo começou com poucas oportunidades. O Vasco recuou, mas acertou a marcação e deu poucas chances de finalizações ao Coritiba.

Aos 13 minutos, Léo Jardim salvou de novo. O goleiro vascaíno espalmou para escanteio após boa jogada de Ronier. O camisa 11 puxou para a perna esquerda e acertou chute venenoso, mas Jardim se esticou todo e conseguiu desviar.

O empate do Coritiba veio no fim. Aos 44 minutos, Felipe Jonatan recebeu cruzamento na esquerda da área vascaína e desviou para o meio. Na tentativa de afastar, Saldívia mandou contra a própria meta, e o Coritiba igualou o placar.