SÃO PAULO, SP E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense atropelou o Corinthians na noite desta quarta-feira (01), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

No Maracanã, o time carioca venceu por 3 a 0 com autoridade. Os gols do São Paulo foram marcados por John Kennedy, Hércules e Rodrigo Castillo.

Um dos momentos decisivos da partida ocorreu no início do segundo tempo, quando o Corinthians teve o volante Allan expulso. O jogador recebeu cartão vermelho após fazer um gesto obsceno em direção ao atacante Serna, do Fluminense, em meio a uma confusão generalizada envolvendo atletas e membros das comissões técnicas.

Com o resultado, o Corinthians chegou a oito jogos sem vitórias na temporada. A sequência negativa, especialmente após um período de 10 dias sem partidas, aumenta a pressão sobre o técnico Dorival Júnior

LANCES IMPORTANTES

O Corinthians iniciou a partida em ritmo intenso. Antes do primeiro minuto, o volante Allan recebeu passe de primeira de Yuri Alberto, finalizou com força e obrigou o goleiro Fábio a fazer grande defesa.

Após um início melhor do Corinthians, o Fluminense conseguiu equilibrar o jogo e abriu o marcador aos 18 minutos, na primeira chegada mais perigosa. Breno Bidon errou uma tentativa de passe de letra e iniciou um contra-ataque. Serna ganhou de Gabriel Paulista, invadiu a área e serviu John Kennedy, que, com tranquilidade, driblou o goleiro Kauê e marcou com o gol vazio.

Quatro minutos depois, o Fluminense voltou a assustar em novo contra-ataque. Lucho Acosta saiu livre e rolou para Serna, que não conseguiu alcançar a bola por pouco.

Quando o intervalo se aproximava, o Fluminense ampliou. Em mais um contra-ataque, Serna avançou com liberdade, invadiu a área e finalizou no canto esquerdo. A bola bateu na trave e sobrou para Hércules, que completou para o fundo das redes.

Assim como no início do jogo, o Corinthians começou o segundo tempo pressionando. Antes do primeiro minuto, Matheus Pereira, que entrou no intervalo, arriscou de fora da área e obrigou Fábio a fazer nova boa defesa.

Aos cinco minutos, Allan e Lucho Acosta se desentenderam em lance na intermediária ofensiva. A discussão gerou uma confusão generalizada entre jogadores e comissões técnicas. Lucho Acosta foi advertido com cartão amarelo, e um membro da comissão técnica do Fluminense acabou expulso.

Mesmo após a confusão ser controlada, Allan cometeu um ato de indisciplina ao fazer um gesto obsceno em direção a Serna. Após recomendação do VAR, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda revisou o lance e expulsou o volante corintiano.

Com um jogador a mais, o Fluminense voltou a dominar a partida e criou boas chances. Savarino finalizou com perigo e exigiu defesa de Kauê.

O jovem goleiro corintiano voltou a se destacar em seguida. Serna passou por Matheuzinho e rolou para John Kennedy, que finalizou à queima-roupa para grande defesa. No rebote, Samuel Xavier acertou um chute no ângulo, e Kauê fez outra intervenção importante.

Com o Corinthians já fragilizado, o Fluminense chegou ao terceiro gol. Em jogada construída por atletas que saíram do banco, Ganso tabelou com Soteldo, que avançou e acionou Martinelli. O meio-campista devolveu para Castillo, que tocou na saída de Kauê.

Mesmo em desvantagem, o Corinthians ainda tentou reagir. Aos 40 minutos, Zakaria Labyad arrancou pelo meio e deixou Lingard cara a cara com o gol, mas o inglês parou em Fábio.

Na sequência, André arriscou de longa distância e quase marcou um belo gol, mas a bola passou muito perto do ângulo.

Logo depois, André marcou o gol do Corinthians. Após cruzamento de Zakaria, a defesa do Fluminense afastou mal, e o jovem aproveitou a sobra para girar e finalizar com precisão.

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules (Alisson) e Martinelli (Cano); Savarino, Lucho Acosta (Paulo Henrique Ganso) e Serna (Soteldo); John Kennedy (Castillo). Técnico: Luis Zubeldia.

CORINTHIANS

Kauê; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Charles (Matheus Pereira) e Allan; Breno Bidon (Lingard), Rodrigo Garro (Dieguinho) e André; Yuri Alberto (Zakaria Labyad). Técnico: Dorival Júnior

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Lucho Acosta (Fluminense); Matheus Bidu e André (Corinthians)

Cartão vermelho: Allan (Corinthians)

Gols: John Kennedy, FLU (19'/1T); Hércules (47'/1T); Castillo (37'/2T)