VEEEEEEEEEENNNNNNCEEEE O FLUMINEEEEEEENNNSEEEEEEEEEEE!



JOHN KENNEDY, HÉRCULES E RODRIGO CASTILLO MARCAM, FLU DERROTA O CORINTHIANS NO MARACA E É VICE-LÍDER DO BRASILEIRÃO. VAAAMMMMOOS, TRICOLOR! pic.twitter.com/ppepFPiG7b Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 2, 2026

Com uma grande atuação no estádio do Maracanã, o Fluminense derrotou o Corinthians por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (1), e assumiu a vice-liderança da Série A do Campeonato Brasileiro.

Agora o Tricolor das Laranjeiras chegou aos mesmos 19 pontos do líder Palmeiras, que entrará em ação na próxima quinta-feira (2), a partir das 21h30 (horário de Brasília), contra o Grêmio na Arena Barueri.

Jogando em casa empurrado por sua torcida, o Fluminense dominou o Corinthians no primeiro tempo. A equipe comandada pelo técnico Luis Zubeldía tinha maior posse de bola e impedia o Timão de se aproximar de sua área. Porém, os gols tricolores saíram em jogadas de contra-ataque.

O placar foi aberto aos 18 minutos, quando Serna aproveitou erro de passe de Breno Bidon para dominar e partir em velocidade. O atacante se livrou de Gabriel Paulista e, com liberdade, tocou para Jhon Kennedy, que, dentro da área, driblou o goleiro Kauê antes de bater para o fundo do gol.

No final da etapa inicial o Timão avançou suas linhas e ofereceu ainda mais espaços para o Fluminense contra-atacar. E, aos 47, Jhon Kennedy encontrou Serna, que partiu para o gol adversário e finalizou colocado. A bola bateu na trave e sobrou para Hércules, que teve apenas o trabalho de bater de primeira para ampliar.

Após o intervalo a situação do time das Laranjeiras ficou mais tranquila, quando o volante Allan foi expulso aos 9 minutos. Com um homem a mais o Fluminense tomou conta de vez da partida e chegou ao terceiro aos 37 minutos, com o argentino Castillo. Aos 43 o Corinthians ainda marcou o de honra com o volante André, mas a vitória ficou mesmo com a equipe comandada por Luis Zubeldía.

Outros resultados:

Botafogo 3 x 2 Mirassol

Internacional 1 x 1 São Paulo

Cruzeiro 3 x 0 Vitória

Bahia 3 x 0 Athletico-PR

Coritiba 1 x 1 Vasco

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