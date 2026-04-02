VEEEEEEEEEENNNNNNCEEEE O FLUMINEEEEEEENNNSEEEEEEEEEEE!Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 2, 2026
JOHN KENNEDY, HÉRCULES E RODRIGO CASTILLO MARCAM, FLU DERROTA O CORINTHIANS NO MARACA E É VICE-LÍDER DO BRASILEIRÃO. VAAAMMMMOOS, TRICOLOR! pic.twitter.com/ppepFPiG7b
Agora o Tricolor das Laranjeiras chegou aos mesmos 19 pontos do líder Palmeiras, que entrará em ação na próxima quinta-feira (2), a partir das 21h30 (horário de Brasília), contra o Grêmio na Arena Barueri.
Jogando em casa empurrado por sua torcida, o Fluminense dominou o Corinthians no primeiro tempo. A equipe comandada pelo técnico Luis Zubeldía tinha maior posse de bola e impedia o Timão de se aproximar de sua área. Porém, os gols tricolores saíram em jogadas de contra-ataque.
O placar foi aberto aos 18 minutos, quando Serna aproveitou erro de passe de Breno Bidon para dominar e partir em velocidade. O atacante se livrou de Gabriel Paulista e, com liberdade, tocou para Jhon Kennedy, que, dentro da área, driblou o goleiro Kauê antes de bater para o fundo do gol.
No final da etapa inicial o Timão avançou suas linhas e ofereceu ainda mais espaços para o Fluminense contra-atacar. E, aos 47, Jhon Kennedy encontrou Serna, que partiu para o gol adversário e finalizou colocado. A bola bateu na trave e sobrou para Hércules, que teve apenas o trabalho de bater de primeira para ampliar.
Após o intervalo a situação do time das Laranjeiras ficou mais tranquila, quando o volante Allan foi expulso aos 9 minutos. Com um homem a mais o Fluminense tomou conta de vez da partida e chegou ao terceiro aos 37 minutos, com o argentino Castillo. Aos 43 o Corinthians ainda marcou o de honra com o volante André, mas a vitória ficou mesmo com a equipe comandada por Luis Zubeldía.
Outros resultados:
Botafogo 3 x 2 Mirassol
Internacional 1 x 1 São Paulo
Cruzeiro 3 x 0 Vitória
Bahia 3 x 0 Athletico-PR
Coritiba 1 x 1 Vasco
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