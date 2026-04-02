RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil vai receber o primeiro Mundial de Marcha Atlética por equipes com sede no Hemisfério Sul e a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) aposta que o torneio pode gerar uma "massificação" da modalidade, que nos últimos anos ganhou novos adeptos com os bons resultados de Caio Bonfim.

A competição será realizada no dia 12 de abril, em Brasília, e vai receber 333 atletas, sendo 180 homens e 153 mulheres, de 40 países. Os números foram divulgados pela World Athletics no último dia 26.

"O Brasil inteiro vai ver a massificação da marcha atlética. Tenho certeza que vai inspirar jovens atletas a conhecerem a modalidade e atrair patrocinadores. O maior legado que vejo é esse: uma visão massificada da marcha atlética, que apesar de termos um campeão mundial, um vice-campeão olímpico e vários grandes resultados, é uma prova ainda pouco conhecida do brasileiro, e hoje é o principal grupo de provas do atletismo brasileiro", afirma Wlamir Campos, presidente da CBAt.

A escolha de Brasília, segundo Wlamir, não foi à toa. Caio Bonfim, campeão mundial e prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, é natural do Distrito Federal.

No Mundial, o Brasil terá equipe completa, com 26 atletas: cinco mulheres e cinco homens na maratona (42,195 km), cinco mulheres e cinco homens na meia maratona (21,0975 km), e três mulheres e três homens nos 10 km da categoria sub-20.

"Brasília não é por acaso. O Caio é a nossa referência. Tinha de ser em Brasília, em homenagem ao Caio, à Janete e ao João Sena [pais de Caio e técnicos na modalidade] e tudo que eles representam. A importância disso? Nós não estamos fazendo festa para os outros. Estamos fazendo um Mundial também para que nossos atletas brilhem. Teremos atletas que disputaram os Jogos Olímpicos de Paris e Tóquio, e uma nova geração vindo muito forte" , diz Wlamir.

"Estamos fazendo o Mundial para que os nossos atletas performem. E estamos falando também na base, que vem forte a partir do momento que tem essa experiência de participar do Mundial em casa. Tenho certeza que isso vai destravar mil bloqueios e essa nossa nova geração inspirada no Caio, na Viviane Lira, no Matheus Correia... Vislumbro algo muito grande", completou.

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O QUE MAIS ELE FALOU?

Primeiro Mundial no Hemisfério Sul

"É o primeiro campeonato mundial de marcha atlética no Hemisfério Sul, para ter uma ideia da grandeza disso. É um desafio gigante conquistar o direito de realizar um campeonato mundial no Brasil. A World Athletics é uma entidade eurocentrista, está em Mônaco, em uma realidade muito distante da nossa. O primeiro desafio foi ter a coragem de apresentar uma candidatura, sabendo de todos os desafios. Disputamos com a Polônia, que tem uma tradição gigantesca na marcha atlética e já fez grandes eventos, e com o Equador, que é uma máquina de fazer medalhistas olímpicos na modalidade. Um deles, inclusive, é vice-presidente do Comitê Olímpico do Equador e presidente da Federação Equatoriana de Atletismo.

Não foi uma disputa fácil. Cumprir o caderno de encargos, exigências, muitas delas absurdas... E aí entendemos porque ninguém nunca fez no Hemisfério Sul. A lógica é para não fazer, para você manter as coisas no Hemisfério Norte mesmo, principalmente por conta de grana e, agora, entrando para a Ásia, para os Emirados Árabes... Fazer evento mundial na América Latina, na África, ainda é um grande desafio. Desafio superado. Vencemos, foi muito legal. Aí, começou o trabalho de campo".

A marcha vem ganhando espaço

"O Caio sempre fala da questão do preconceito, dele estar marchando na rua e as pessoas atirarem coisas, buzinarem e tudo mais, e um preconceito também pela falta de investimento acreditando mais em outros grupos de prova. Quando nós assumimos a CBAt, foi a primeira vez que fomos com uma delegação completa no Campeonato Sul-Americano de marcha por equipe. E fomos campeões. Mas por que nós nunca tínhamos sido? Por que nunca fomos com equipe completa? Não acreditavam.

Ainda não temos a marcha atlética nos programas horários de todos os campeonatos estaduais. Acredito que teremos e isso vai estimular. É uma construção: inserimos a marcha atlética nos Jogos Escolares Brasileiros. Foi legal. Depois, nos Jogos da Juventude, e com um volume gigantesco de atletas praticantes. Quis o destino que desse certo a realização desse Mundial".

Atletas convocados

Feminino

Elianay Santana da Silva Pereira Barbosa (CASO-DF) - maratona

Gabriela de Souza Muniz (CASO-DF) - maratona

Mayara Luize Vicentainer (Instituto Atletismo do Balneário Camboriú-SC) - maratona

Thaissa Gabrielle Cunha (Fundação Casa da Cultura e Esportes de Jundiaí-SP) - maratona

Viviane Santana Lyra (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - maratona

Laryssa Fernanda Frois (Curitiba SMELJ-PR) - meia maratona

Thaliane Janaina Miranda da Cruz (PM Colombo-PR) - meia maratona

Pietra Fernanda Valério do Nascimento (Orcampi-SP) - meia maratona

Bruna Batista de Oliveira (AABLU-SC) - meia maratona

Maria Luiza Rabelo Jaime (Curitiba SMELJ-PR) - meia maratona

Mariana Dias Santos (CASO-DF) - 10 km sub-20

Vitoria Silva Araujo (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 10 km sub-20

Gabriela Beatriz Barros da Silva Souza (Corgama-DF) - 10 km sub-20

Masculino

Diego Pereira Lima (CASO-DF) Diego Pereira Lima (CASO-DF) - maratona

Edson Erico Alves de Aguiar (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - maratona

Klaubert Emanuel Ferreira de Franca (CASO-DF) - maratona

Paulo Henrique Ribeiro (Associação de Atletismo Blumenau-SC) - maratona

Rudney Dias Nogueira (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - maratona

Caio Oliveira de Sena Bonfim (CASO-DF) - meia maratona

Matheus Gabriel de Liz Correa (AABLU-SC) - meia maratona

Max Batista Gonçalves dos Santos (CASO-DF) - meia maratona

Lucas Gomes de Souza Mazzo (CASO-DF) - meia maratona

João Paulo Nobre de Oliveira (Fundação Edson Queiroz-CE) - meia maratona

Mateus Ribeiro Pereira dos Santos (ACA-SC) - 10 km sub-20

Vinicius da Silva Dias (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 10 km sub-20

Davi Gabriel Bastos da Silva (Estação Conhecimento Serra-ES) - 10 km sub-20