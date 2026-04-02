SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo anunciou nesta quinta-feira (2) a contratação do técnico Franclim Carvalho, ex-auxiliar de Artur Jorge.
O comandante de 39 anos assinou até o final de 2027 e é aguardado no Rio de Janeiro. Junto ao profissional, chegam os auxiliares Luís Felipe e Luís Viegas, o preparador físico Fábio Monteiro e o preparador de goleiros Ricardo Matos.
Será o segundo trabalho no português como técnico. Ele tem uma passagem pelo Belenenses em 2022. Na ocasião, foram 18 jogos, com três vitórias, seis empates e nove derrotas.
Ele integrou a comissão de Artur Jorge no Botafogo nas conquistas do Brasileiro e da Libertadores de 2024. Ele também foi auxiliar no Al-Rayyan e no Braga.
Franclim, inclusive, comandou o clube carioca na vitória contra o Corinthians pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Na ocasião, Artur Jorge cumpriu suspensão.
O Botafogo joga neste sábado, às 21h (de Brasília), contra o Vasco, pelo Brasileiro. O time é o 12º colocado, com nove pontos.