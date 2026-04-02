SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do Barcelona, Joan Laporta, chamou de "vergonha" a lesão sofrida por Raphinha no amistoso entre Brasil e França, disputado em Massachusetts, nos Estados Unidos, na semana passada. O atacante sentiu um problema no músculo posterior da coxa direita e deve ficar afastado por cinco semanas.

"É revoltante que num jogo amistoso um dos seus melhores jogadores se machuque", disse Laporta. O dirigente criticou a Fifa (Federação Internacional de Futebol) pelo calendário sobrecarregado e afirmou que a entidade deveria levar em conta as competições dos grandes clubes ao programar datas de jogos de seleções.

Laporta também defendeu Raphinha de críticas. "Não se pode transferir a responsabilidade ao jogador. São profissionais, jogam pelo seu país e dão tudo", disse.

Para o presidente, o problema é estrutural e vem se agravando -ele afirma lutar por um calendário menos congestionado desde seu primeiro mandato no clube.

A lesão ocorre em momento decisivo para o Barcelona. Raphinha não estará disponível para os dois jogos das quartas de final da Champions League contra o Atlético de Madrid, marcados para 8 e 14 de abril. No caso de a equipe catalã avançar, sua presença também será incerta no primeiro duelo das semifinais, previsto para o fim de abril.

É a terceira vez na temporada que o brasileiro lesiona o mesmo músculo. Com a ausência, Marcus Rashford deve ganhar espaço. O inglês, em prestado pelo Manchester United, marcou 10 gols e deu 13 assistências em 39 jogos pelo clube.