O Botafogo está de técnico novo: o português Franclim Carvalho, de 39 anos, foi anunciado pelo clube nesta quinta-feira (2). Ele substituirá o argentino Martín Alsemi, demitido há 11 dias. Carvalho já é um velho conhecido do clube carioca: ele foi o principal auxiliar técnico do compatriota Arthur Jorge (atualmente no Cruzeiro), que em 2024 conduziu o time à conquista dos títulos do Brasileirão e da Copa Libertadores da América. O contrato de Carvalho vai até o fim de 2027. 

O novo técnico deve chegar ao Rio de Janeiro no fim de semana. Ele comandará o Botafogo em parceria com os auxiliares Luís Felipe e Luís Viegas, o preparador físico Fábio Monteiro e o preparador de goleiros Ricardo Matos.

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Antes da primeira passagem pelo Botafogo como auxiliar técnico, Franclim Carvalho também trabalhou com Arthur Jorge no Braga (Portugal), onde faturaram a taça da Liga de Portugal.

Franclim Carvalho se junta a outros quatro técnicos portugueses que comandam equipes da elite do futebol nacional: Abel Braga (Palmeiras), Arthur Jorge (Cruzeiro), Leo Jardim (Flamengo) e Luís Castro (Grêmio). Os demais treinadores estrangeiros no país são Luis Zubeldía (Fluminense) e Paulo Pezzolano (Internacional), ambos argentinos.

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Agência Brasil - Botafogo oficializa contratação do técnico português Franclim Carvalho

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