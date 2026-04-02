O Botafogo está de técnico novo: o português Franclim Carvalho, de 39 anos, foi anunciado pelo clube nesta quinta-feira (2). Ele substituirá o argentino Martín Alsemi, demitido há 11 dias. Carvalho já é um velho conhecido do clube carioca: ele foi o principal auxiliar técnico do compatriota Arthur Jorge (atualmente no Cruzeiro), que em 2024 conduziu o time à conquista dos títulos do Brasileirão e da Copa Libertadores da América. O contrato de Carvalho vai até o fim de 2027.

O novo técnico deve chegar ao Rio de Janeiro no fim de semana. Ele comandará o Botafogo em parceria com os auxiliares Luís Felipe e Luís Viegas, o preparador físico Fábio Monteiro e o preparador de goleiros Ricardo Matos.

Franclim Carvalho é o novo técnico do BOTAFOGO!



Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024, português retorna ao Clube para assumir o comando do elenco profissional. Bem-vindo de volta à Família Botafogo! #BFR pic.twitter.com/TWti2LIKiQ Botafogo F.R. (@Botafogo) April 2, 2026

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Antes da primeira passagem pelo Botafogo como auxiliar técnico, Franclim Carvalho também trabalhou com Arthur Jorge no Braga (Portugal), onde faturaram a taça da Liga de Portugal.

Franclim Carvalho se junta a outros quatro técnicos portugueses que comandam equipes da elite do futebol nacional: Abel Braga (Palmeiras), Arthur Jorge (Cruzeiro), Leo Jardim (Flamengo) e Luís Castro (Grêmio). Os demais treinadores estrangeiros no país são Luis Zubeldía (Fluminense) e Paulo Pezzolano (Internacional), ambos argentinos.

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