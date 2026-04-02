O novo técnico deve chegar ao Rio de Janeiro no fim de semana. Ele comandará o Botafogo em parceria com os auxiliares Luís Felipe e Luís Viegas, o preparador físico Fábio Monteiro e o preparador de goleiros Ricardo Matos.
Franclim Carvalho é o novo técnico do BOTAFOGO!Botafogo F.R. (@Botafogo) April 2, 2026
Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024, português retorna ao Clube para assumir o comando do elenco profissional. Bem-vindo de volta à Família Botafogo! #BFR pic.twitter.com/TWti2LIKiQ
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Antes da primeira passagem pelo Botafogo como auxiliar técnico, Franclim Carvalho também trabalhou com Arthur Jorge no Braga (Portugal), onde faturaram a taça da Liga de Portugal.
Franclim Carvalho se junta a outros quatro técnicos portugueses que comandam equipes da elite do futebol nacional: Abel Braga (Palmeiras), Arthur Jorge (Cruzeiro), Leo Jardim (Flamengo) e Luís Castro (Grêmio). Os demais treinadores estrangeiros no país são Luis Zubeldía (Fluminense) e Paulo Pezzolano (Internacional), ambos argentinos.
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