SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pressionado pela zona de rebaixamento, o Santos venceu o Remo por 2 a 0, nesta quinta-feira (02), na Vila Belmiro, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Thaciano e Moisés foram os autores dos gols da vitória. Os tentos tiveram participação direta de Neymar, que deu a assistência no primeiro gol e achou ótimo passe no lance do segundo.
O triunfo tira o Santos da zona de rebaixamento do Brasileirão. O clube conquista sua segunda vitória no campeonato, chega a 10 pontos e salta para o 12º lugar. O Remo, por sua vez, segue na lanterna, com apenas 6 pontos.
As equipes voltam a campo no domingo (5), pela 10ª rodada. O Santos visita o Flamengo, às 17h30 (de Brasília), sem a presença de Neymar, que levou o terceiro amarelo e estará suspenso. Já o Remo encara o Grêmio, às 20h30.
EM BUSCA DA SELEÇÃO
Na volta do Santos após a data Fifa, Neymar foi essencial para a vitória contra o Remo, participando diretamente dos dois gols do triunfo. Lutando por uma vaga na Copa do Mundo, o camisa 10 errava passes e não conseguia jogadas de efeito no primeiro tempo, mas conseguiu o belo passe para Thaciano marcar. Na etapa final, achou o passe para Escobar dar assistência para Moisés.
Neymar terá que somar bons jogos pelo Santos para convencer o técnico Carlo Ancelotti que merece ser chamado à seleção. O italiano vem batendo na tecla de que só levará o meia-atacante para a Copa do Mundo se este apresentar bom condicionamento físico. Para isso, jogos como o de hoje, com participações em gols, serão fundamentais para que Neymar prove ao comandante que está preparado.
COMO FOI O JOGO
Assim como de costume, Neymar foi caçado desde o início da partida, com duas faltas fortes em cima do camisa 10 antes dos cinco minutos. Uma delas, inclusive, rendeu cartão amarelo para Zé Ricardo. As chances de gol, em contrapartida, foram poucas. Primeiro, Gabriel Taliari recebeu dentro da área do Santos, girou batendo, mas mandou no meio para defesa de Brazão. Depois, Alef Manga cruzou buscando o atacante, a bola passou e tirou tinta da trave do time santista.
O Santos, que via o adversário confortável na Vila Belmiro, tinha dificuldades para criar. Enquanto os jogadores buscavam Neymar em campo, o camisa 10 era bem marcado e errava quando tinha a bola nos pés. Já o Remo mantinha maior posse no ataque, mas também não levava perigo.
Na reta final do primeiro tempo, os donos da casa passaram a rondar mais a área do Remo e abriram o placar aos 39 minutos. Com espaço na intermediária, Neymar deu lindo passe cortando a defesa para Thaciano, que dominou dentro da área adversária e bateu na saída de Marcelo Rangel: 1 a 0. O camisa 10 comemorou o gol aliviado e desabafando com xingamentos.
A etapa final começou agitada, com oportunidades de gol para os dois lados. Leonel Picco roubou a bola de Gustavo Henrique dentro da área do Santos mas, cara a cara com Brazão, isolou. Na sequência, Neymar sofreu falta na entrada da área do Remo e, na cobrança, levou perigo mandando por cima. Pouco depois, o camisa 10 deixou com Moisés, e o atacante parou em boa defesa de Marcelo Rangel.
Depois de o jogo dar uma esfriada, o Remo passou a pressionar pelo empate e levou perigo três vezes. Primeiro, Gabriel Taliari tentou cabeçada que passou perto da trave santista. Em seguida, Marcelinho arriscou da entrada da área, Brazão bateu roupa e, quando Picco ia chegar para finalizar, Veríssimo afastou. Por fim, foi a vez de Yago Pikachu parar no goleiro do time praiano.
Resistindo à pressão, o Santos ampliou o marcador em contra-ataque. Aos 36 minutos, Escobar roubou a bola na lateral e passou em velocidade, recebendo ótimo passe de Neymar. Em 2 contra 1 no ataque, o lateral santista rolou para Moisés, que chegou batendo para fazer 2 a 1.
Pouco depois do gol, Neymar se envolveu em confusão com jogadores do Remo e levou cartão amarelo. Com isso, o camisa 10 estará suspenso para o próximo confronto, contra o Flamengo, no Maracanã.
SANTOS
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Christian Oliva (Robinho Jr), Gustavo Henrique (Gabriel Bontempo) e Neymar; Barreal (Moisés), Rony (João Schmidt) e Thaciano (Willian Arão). Técnico: Cuca.
REMO
Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk (Jáderson); Zé Welison, Zé Ricardo (David Braga) e Leonel Picco; Jajá (Yago Pikachu), Alef Manga (Diego Hernández) e Gabriel Taliari (Gabriel Poveda). Técnico: Léo Condé.
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)
Assistentes: Leila Moreira da Cruz (DF) e Daniel da Silva Andrade (DF)
VAR: Héber Roberto Lopes (SC)
Gols: Thaciano (39'/1ºT) e Moisés (36'/2ºT) (SAN)
Cartões amarelos: Gustavo Henrique, Neymar, Rony e Thaciano (SAN); Zé Welison e Zé Ricardo (REM)