SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG goleou a Chapecoense por 4 a 0, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela nona rodada do Brasileirão.

Os gols no 1º tempo resolveram a partida em 11 minutos. Bernard, Reinier e Cuello balançaram as redes pelo Atlético-MG na primeira etapa, e Dudu deu números finais ao placar nos acréscimos do 2º tempo.

Terceira vitória com Domínguez. O técnico argentino venceu três partidas, empatou uma e perdeu outras três desde que chegou ao clube mineiro. Os três triunfos foram no Brasileirão, contra Internacional, São Paulo e agora Chapecoense.

O resultado ajudou o Atlético a pular três posições na tabela, agora na décima colocação. A Chapecoense caiu para a 18ª posição e entrou na zona de rebaixamento

Na próxima rodada, o Atlético voltará para Belo Horizonte, contra o Athletico-PR, no domingo (5), às 17h30 (de Brasília). A Chape receberá o Vitória, no mesmo dia, às 16h.

TRANSIÇÕES RÁPIDAS E LETAIS

O Atlético-MG resolveu a partida em 11 minutos mágicos no primeiro tempo. Bernard foi esperto ao desviar o chute de Natanael e mandar para o fundo da rede, aos 23 minutos. Foi o segundo gol dele no ano, e o primeiro no Brasileirão 2026.

Na sequência, o Atlético-MG matou o jogo com transições rápidas e letais. Primeiro, em contra-ataque, aos 29 minutos, Hulk arrancou pela direita e deu ótima assistência para Reinier, que também fez seu primeiro gol na atual edição do Brasileirão -o quarto no ano.

Cinco minutos depois, foi a vez de Cuello arrancar pela esquerda após passe de Reinier. A transição rápida resolveu a partida com um belo chute do argentino.

No 2º tempo, a Chapecoense teve boas oportunidades e quase marcou, mas Dudu sacramentou a goleada nos acréscimos.

COMO FOI O JOGO

Com somente 15 segundos, a Chapecoense já levou perigo. Walter Clar recebeu livre e arriscou de fora da área. O forte chute foi em cima de Everson, mas o goleiro atleticano teve que se contorcer para defender por conta da curva da bola.

O Atlético-MG teve ótima chance aos 7 minutos, após recuperar a bola no campo de defesa. Victor Hugo lançou rapidamente para Bernard, que partiu em contra-ataque e saiu livre nas costas da defesa. O camisa 11 dominou e finalizou, mas a bola explodiu no goleiro Rafael Santos e foi para escanteio.

Giovanni Augusto cruzou da direita, e a Chapecoense quase marcou. Doma subiu mais que todo mundo e cabeceou, mas faltou pontaria, e a bola tirou tinta do travessão do Atlético. Em seguida, Lodi arriscou de muito longe e levou perigo. Rafael Santos espalmou para cima, a bola bateu no travessão e saiu.

O Atlético abriu o placar após pressão, aos 23 minutos. Hulk infiltrou e deu bonito passe para Cuello, pisando na bola. O meio-campista do time mineiro bateu, a bola desviou na defesa da Chapecoense e sobrou do outro lado da área para Natanael. O lateral chutou forte, e Bernard usou o peito para finalizar ao gol, matando o goleiro Rafael Santos e balançando as redes.

O time mieneiro fez o segundo em contra-ataque letal. Aos 29 minutos, Hulk conduziu a bola pela direita até a entrada da área, esperou o momento certo de cruzar e encontrou Reinier na segunda trave. O camisa 19 se antecipou nas costas de Victor Caetano e só empurrou para o gol.

Outro contra-ataque perfeito, outro gol do time visitante. Aos 34 minutos, Cuello recebeu pela esquerda e, com tranquilidade, puxou para a perna direita. O meia soltou uma bomba, acertou o ângulo direito e superou o goleiro Rafael Santos.

Mesmo com o placar adverso, a Chape começou o 2º tempo buscando o gol. Bolasie ganhou dividida com Ruan Tressoldi pela direita e ficou livre. Ele conduziu a bola e tocou para a entrada da área. Ênio chegou batendo, mas acertou a bola em Natanael.

O time da casa seguiu martelando em busca do gol. Aos 16 minutos, Jean Carlos recebeu passe de Ênio, na entrada da área atleticana. Ele bateu de perna esquerda, mas Éverson se esticou e salvou o Galo.

A Chape perdeu mais um gol, aos 21 minutos. Ênio fez cruzamento da direita e acertou na cabeça de Bolasie. O congolês de 36 anos tentou finalizar de peixinho e mandou para fora, perdendo ótima oportunidade cara a cara com Éverson.

Travessão e trave após escanteio batido pela esquerda. Neto Pessoa desviou, a bola subiu muito e parecia que ficaria com Éverson. O goleiro do Galo, no entanto, não conseguiu segurar, e a bola bateu no travessão. No rebote, Kevin Ramírez finalizou fraco, a bola desviou em Lyanco e foi na trave esquerda de Éverson.

Dudu fez o quarto do Galo. Aos 50 minutos, Cassierra recebeu lançamento na direita e tocou para Cuello. O argentino aproveitou o espaço dado pela defesa da Chapecoense e achou Dudu infiltrando pelo meio. O camisa 92 bateu cruzado e marcou.

CHAPECOENSE

Rafael Santos; Marcos Vinícius, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Victor Caetano (Ênio) e Walter Clar; Camilo, Rafael Carvalheira (Higor Meritão) e Giovanni Augusto (Jean Carlos); Ítalo (Kevin Ramírez) e Bolasie (Neto Pessoa). Técnico: Gilmar Dal Pozzo

ATLÉTICO-MG

Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Lyanco e Renan Lodi (Kauã Pascini); Reinier (Igor Gomes), Tomas Perez, Victor Hugo (Dudu) e Cuello; Bernard (Gustavo Scarpa) e Hulk (Mateo Cassierra). Técnico: Eduardo Dominguez

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Cartões amarelos: Victor Caetano (CHA)

Gols: Bernard (CAM - 23' do 1ºT), Reinier (CAM - 30' do 1ºT), Cuello (CAM - 34' do 1ºT) e Dudu (CAM - 50' do 2ºT)