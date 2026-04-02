RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino não tomou conhecimento do atual campeão brasileiro e da Libertadores e, atuando sob seus domínios em Bragança Paulista (SP), atropelou o Flamengo por 3 a 0, se afastou da zona do rebaixamento e subiu para a 11ª posição com 11 pontos. Já o time carioca perdeu a oportunidade de se aproximar dos líderes e seguiu fora do G4, na sexta colocação.

Os gols foram marcados por Isidro Pitta e Gabriel, no primeiro tempo; e Lucas Barbosa, na etapa final.

PULGAR EXPULSO

O volante Erick Pulgar, do Flamengo, foi expulso com apenas quatro minutos do segundo tempo. Em uma dividida com Herrera, ele acertou um soco no rosto do jogador do Red Bull Bragantino. Inicialmente o árbitro havia aplicado o cartão amarelo, mas após revisão no VAR, trocou para o vermelho.

POUPADOS

O Flamengo decidiu poupar Arrascaeta, Varela e Léo Pereira para a partida desta quinta. De acordo com o comunicado flamenguista, o trio apresentou "elevado índice de fadiga e desgaste físico" após atuarem por suas respectivas seleções na Data Fifa. Ainda segundo o clube, eles retornaram ao Rio de Janeiro antes do jogo.

O JOGO

O primeiro tempo teve como tônica um Red Bull Bragantino com bastante vontade diante de um Flamengo sonolento. E o time da casa soube se aproveitar disso. Logo no início, Isidro Pitta abriu o placar após belo lançamento de Juninho Capixaba e um grande cochilo da defesa do time visitante na marcação do atacante paraguaio. O segundo gol também teve um panorama parecido, com os visitantes dispersos na marcação deixando Gabriel livre para emendar um chutaço de fora da área. Mesmo com mais posse de bola, o Flamengo não se encontrou em campo e terminou a etapa com apenas duas finalizações diante de oito da equipe de Bragança Paulista.

No segundo tempo o Flamengo se enfiou num buraco ainda maior, já que logo aos quatro minutos Erick Pulgar foi expulso por agressão. Com um a menos o Flamengo ficou ainda mais fragilizado e sofreu o terceiro gol minutos depois, em mais um cochilo defensivo. Nas cordas, os visitantes viram a torcida do Red Bull Bragantino cantar olé já a partir dos 15 e fazer o quarto, que foi anulado pelo VAR. No fim das contas, o 3 a 0 ficou até barato para o Flamengo.

FLAMENGO

Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas (Danilo); Erick Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá (Carrascal); Luiz Araújo (Everton Cebolinha), Samuel Lino (De la Cruz) e Pedro (Wallace Yan). Técnico: Filipe Luís.

RED BULL BRAGANTINO

Tiago Volpi, Sant'Anna (Cauê), Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes (Gustavinho), Lucas Barbosa, Herrera (Ignacio Sosa), Henry Mosquera (Vinicinho) e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.

Local: Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Acácio Menezes Leão (PA)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Cartões amarelos: Herrera, Matheus Fernandes, Gustavinho, Ignacio Sosa (RED); Everton Cebolinha (FLA)

Cartões vermelhos: Erick Pulgar (FLA)

Gols: Isidro Pitta, aos 16 minutos do primeiro tempo (RED); Gabriel, aos 38 minutos do primeiro tempo (RED); Lucas Barbosa, aos 9 minutos do segundo tempo (RED)