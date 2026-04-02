SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Grêmio por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (02), na Arena Crefisa Barueri, pela 9ª rodada do Brasileirão.
Marlon Freitas foi o herói improvável da vitória palmeirense. O meio-campista marcou os dois gols: no primeiro tempo, de cabeça, e no segundo tempo, em bela finalização de fora da área, quando o jogo estava empatado. O jogador ainda não tinha balançado as redes pelo Palmeiras.
Carlos Vinícius, atacante que passou pela base do Palmeiras, foi quem marcou o gol do clube gaúcho. A equipe por Luís Castro viveu bom momento na partida após o gol de empate, mas Carlos Miguel fez boas defesas.
Com o resultado, o Palmeiras foi a 22 pontos na tabela e manteve a vantagem de três pontos na liderança do Brasileirão. O Fluminense, o vice-líder, venceu o Corinthians na rodada e também tinha chegado aos 19 pontos. O Grêmio permanece com 11 pontos, agora na 10ª posição.
O Palmeiras volta a campo no domingo (5), às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, contra o Bahia.
Já o Grêmio recebe o Remo em sua Arena, também no domingo, mas às 20h30.
LANCES IMPORTANTES
Aos 14 minutos do 1º tempo, Arias tabelou com Flaco López, invadiu a área e finalizou cruzado. O goleiro ex-Palmeiras fez grande defesa, e na sequência do lance a arbitragem marcou falta de Allan - que tentava conferir o rebote.
Aos 26, Enamorado recebeu pelo lado esquerdo, rolou para a entrada da área, e Carlos Vinícius chegou batendo. O goleiro palmeirense espalmou e a bola saiu pela linha lateral.
Aos 44 minutos do 1º tempo, Andreas Pereira cobrou falta na primeira trave, Marlon Freitas subiu sozinho e cabeceou sem chances de defesa para Weverton. 1 a 0.
Aos 9 minutos do 2º tempo, o zagueiro Gustavo Martins fez lançamento do campo de defesa, pegou a zaga do Palmeiras de surpresa, e Carlos Vinícius ficou cara a cara com Carlos Miguel. O atacante bateu colocado de perna esquerda e empatou. 1 a 1.
Aos 19, o Grêmio puxou contra-ataque, e Amuzu quase marcou um golaço. O atacante belga recebeu pelo lado direito, limpou para a perna boa e finalizou no ângulo. Carlos Miguel fez grande defesa.
Aos 27 minutos, Felipe Anderson cruzou bola na área, a zaga do Grêmio cortou mal, e ela sobrou limpa para Marlon Freitas na entrada da área. O camisa 17 bateu de primeira e marcou um belo gol, sem chances de defesa para Weverton. 2 a 1.
PALMEIRAS
Carlos Miguel; Giay, Bruno Fuchs, Murilo e Jefté (Arthur); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Arias (Khellven), Allan (Lucas Evangelista); Maurício (Felipe Anderson) e Flaco López (Sosa). Técnico: João Martins (auxiliar).
GRÊMIO
Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Noriega (Dodi), Juan Nardoni (Bernardo Zortea) e Monsalve (Gabriel Mec); Enamorado (Braithwaite), Tetê (Amuzu) e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.
Local: Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP)
Público: 13.572
Renda: R$ 475.972,50
Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Gols: Marlon Freitas, aos 44 minutos do 1º tempo, e aos 27 minutos do 2º tempo (PAL); Carlos Vinícius, aos 9 minutos do 2º tempo
Cartões amarelos: Dodi e Pedro Gabriel (GRE)