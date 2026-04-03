O MANDANTE COM 100% DE APROVEITAMENTO NO BRASILEIRÃO VENCE MAIS UMA, ALCANÇA O 12º JOGO DE INVENCIBILIDADE NA ARENA CREFISA BARUERI E SEGUE ISOLADO NA LIDERANÇA DO CAMPEONATO!SE Palmeiras (@Palmeiras) April 3, 2026
Palmeiras 2x1 Grêmio
Marlon Freitas (2x)
Jogando na condição de mandante, o Verdão foi superior na etapa inicial e abriu o marcador aos 43 minutos do primeiro tempo, com Marlon Freitas de cabeça após a bola ser levantada na área por Andreas Pereira.
Aos oito minutos da etapa final, o Grêmio (que fechou a 10ª rodada da competição com 11 pontos) chegou a ensaiar uma virada graças a um belo gol do artilheiro Carlos Vinícius. Porém, a noite era mesmo de Marlon Freitas, que, aos 26, aproveitou bola que sobrou da entrada da área para acertar chute colocado para definir o marcador.
Outros jogos:
Santos 2 x 0 Remo
Chapecoense 0 x 4 Atlético-MG
Bragantino 3 x 0 Flamengo
Tags:
brasileiro | CB | Esportes | futebol | Grêmio | Palmeiras