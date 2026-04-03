(UOL/FOLHAPRESS) - A temporada 2026 do Circuito Mundial de Surfe começou, enfim, em Bells Beach - ainda que com atraso. Nesta sexta-feira (3), após um início de dia marcado por longos períodos de espera por melhores condições, a organização conseguiu colocar na água as primeiras baterias do round inicial masculino.

Coube ao brasileiro Mateus Herdy a responsabilidade de abrir o evento - e também sua trajetória como estreante na elite. E a estreia veio com tensão até a buzina final.

"Minha primeira bateria no CT como estreante, foi a primeira que senti a pressão mesmo, valendo pontos, se perdesse tava fora... Fiquei amarradão das ondas virem pra mim. Estou vivendo o sonho de estar no Mundial", disse Mateus Herdy ao People on Tour.

Diante do australiano Liam O'Brien, Herdy começou com notas medianas, em um mar irregular que dificultava a escolha de ondas. A primeira virada de chave veio já na metade final da bateria, quando o brasileiro encontrou uma onda da série.

Com três rasgadas fortes e bem conectadas, arrancou um 7,17 dos juízes e assumiu o controle da bateria.

Mas a resposta veio rápido. O'Brien manteve o ritmo e, faltando menos de 10 minutos, encaixou um 6,07 que apertou o cenário e deixou tudo em aberto para a reta final.

ERRO, REAÇÃO E DECISÃO NO DETALHE

Nos minutos decisivos, Herdy teve a prioridade nas mãos - e cometeu um erro. Remou em uma onda sem potencial, não dropou e acabou abrindo mão da vantagem no momento mais crítico da bateria.

Mesmo assim, conseguiu se recuperar. Sem prioridade, encontrou uma onda menor, mas com parede suficiente para trabalhar seis manobras e se recolocar na disputa.

Ao mesmo tempo, O'Brien surfava uma onda parecida, também com boas manobras, e a definição ficou nas mãos dos juízes.

Com a buzina já soando, a tensão tomou conta enquanto as notas não saíam. Herdy recebeu 6,63, somando 13,80 no total. O australiano precisava de 7,73, mas chegou a 7,17 -batendo na trave.

Vitória brasileira na estreia: 13,80 a 13,24.

CAMPEÃO MUNDIAL PELA FRENTE

Se a primeira bateria já exigiu sangue frio, o próximo confronto será ainda mais pesado. Na sequência do evento, Mateus Herdy encara ninguém menos que Yago Dora, atual campeão mundial -e amigo de longa data.