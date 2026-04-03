RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O clima no vestiário do Flamengo foi de cobrança após a dura derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira (2), em Bragança Paulista (SP), pelo Campeonato Brasileiro.

COBRANÇA MAIOR DOS EXPERIENTES

Os líderes do elenco foram os que mais cobraram. Eles classificaram a postura do time, em geral, como inaceitável e sem a mesma vontade que o adversário. A saída do estádio foi em silêncio e com atletas cabisbaixos. O voo de retorno ao Rio de Janeiro aconteceu às 3h.

O volante Jorginho, por exemplo, lamentou a forma como o Rubro-Negro foi derrotado.

"Como perdeu, não pode acontecer. Tem maneiras e maneiras. A gente não merece isso pelo quanto a gente trabalha, pelo quanto a gente se dedica. O torcedor não merece isso, o Flamengo não merece isso. Então, daqui a três dias já tem jogo. Esse é o lado positivo, pois rapidamente a gente pode mudar isso e é o que a gente quer", disse apontando o que faltou ao Flamengo:

"Um pouco de tudo, né? A realidade é um pouco de tudo. Não ganhamos os duelos, parecia que a energia dos caras estava mais alta que a nossa, a gente não conseguia se encaixar, não conseguimos criar, e nas duas primeiras chances que eles criaram, fizeram o gol e mudaram o jogo. É difícil falar agora. É virar a página, essa página triste, e ir para a próxima", disse Jorginho, ao SporTV.

Indignado com a atuação rubro-negra, o zagueiro Danilo pediu que os jogadores façam um "exame de consciência". O defensor ?que estava com a seleção brasileira na Data Fifa? ainda ressaltou que isto aconteceu outras vezes na temporada.

"É vergonha hoje O que a gente fez em campo, verdadeiramente, é algo que não pode acontecer com a camisa do Flamengo. E nem só pela camisa de Flamengo, mas pela história individual de cada um. A gente tem que fazer um exame de consciência nesse momento", disse Danilo ao Premiere.

"Como eu falei algumas vezes, que cada um assuma a sua responsabilidade dentro do vestiário e fora também. Agora não é hora de falar muito. É preciso agora estar calado, trabalhar e melhorar, porque hoje é um capítulo que não me orgulho nem um pouco de passar por isso."

Técnico da equipe, Leonardo Jardim corroborou as palavras de um de seus capitães. Na análise do português, faltou postura aos seus comandados:

"Faço das palavras do Danilo as minhas. Todos estamos envergonhados porque, para vestir a camisa do Flamengo, temos que ter outra postura e outra capacidade no campo", falou o treinador.

PULGAR É CRITICADO POR EXPULSÃO

Jardim também não fez questão de "passar pano" para o volante Erick Pulgar. O chileno foi expulso aos quatro minutos do segundo tempo por agressão a Herrera, do Red Bull Bragantino. O treinador pediu controle emocional ao jogador e afirmou que ele prejudicou a equipe.

Com certeza ele não teve o melhor comportamento. Sei que ele quer ganhar, mas é uma coisa que a gente tem que ter a capacidade, no jogo, que é o controle emocional. O controle emocional, em todos os jogadores de nível top, é fundamental.

"O Pulgar tem o sangue quente, mas ele sabe que tem que ter cuidados porque prejudicou a equipe, apesar de o resultado já estar 2 a 0. Mas prejudicou a equipe numa possível reação. E, com certeza, o Pulgar ou qualquer outro jogador do Flamengo tem que ter essa atenção de não levar cartões que prejudiquem a equipe e o seu rendimento", disse Leo Jardim.

O Flamengo se reapresenta no fim da tarde desta sexta-feira (3) no Ninho do Urubu, onde tem um treinamento previsto para as 17h, quando será iniciada a preparação para o duelo contra o Santos, neste domingo, às 17h30, no Maracanã.