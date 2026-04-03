SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lesionado desde março, o goleiro Alisson, do Liverpool, continua em recuperação. O problema muscular na coxa direita o impedirá de enfrentar o Manchester City, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, neste sábado (4), e o Paris Saint-Germin, pelas quartas da Champions League, na quarta (8), disse o técnico da equipe inglesa, Arne Slot, nesta sexta (2).

"Ele vai ficar fora por um pouco mais de tempo. Esperamos que ele esteja em forma no final da temporada", disse Slot.

A temporada europeia acaba no fim de maio, pouco antes do início da Copa do Mundo. A extensão do prazo de recuperação do goleiro, portanto, preocupa o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti.

Titular do Brasil há anos, Alisson foi cortado dos amistosos contra França e Croácia por causa da lesão. Ederson atuou contra os franceses, e Bento, contra os croatas.

A convocação final para a Copa do Mundo é no dia 18 de maio. A Copa começa em 11 de junho, com estreia do Brasil no dia 13.

Alisson escreveu no X, antigo Twitter, nesta sexta, que o plano é voltar a campo ainda neste mês. "Não tive nova lesão. Estou em fase de tratamento, e o plano é estar em plenas condições de jogo até o final de abril!, escreveu ele.

Alisson teve outra lesão na coxa em outubro do ano passado. Ele voltou a atuar no fim de novembro.

O substituto de Alisson na lista para os dois últimos amistosos foi Hugo Souza, do Corinthians. Ancelotti já convocou também John, do Nottingham Forest, em outras oportunidades. Este, porém, também está lesionado, e deve voltar a treinar no meio de abril.