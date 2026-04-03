SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca conheceu, nesta sexta-feira (3), seu adversário na estreia do Masters 1000 de Monte Carlo, e conseguiu escapar de Carlos Alcaraz e Jannik Sinner ?números um e dois do mundo, respectivamente? nas primeiras rodadas. O torneio começa neste domingo.

O primeiro jogo do carioca será contra o canadense Gabriel Diallo, número 36 do ranking mundial da ATP. A organização ainda não divulgou data e horário da partida.

Caso avance, Fonseca pode reencontrar Karen Khachanov após a vitória pela segunda rodada de Indian Wells. O russo enfrentará Arthur Rinderknech, da França, pela primeira rodada.

Na sequência, o brasileiro poderá enfrentar dois top 10: Daniil Medvedev (Rússia), número dez do mundo, e Alexander Zverev (Alemanha), número três do ranking.

Já um duelo contra Jannik Sinner aconteceria só em uma eventual semifinal. Fonseca foi eliminado pelo italiano nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells.

Um embate com o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, só pode acontecer na final. O carioca perdeu por 2 sets a 0 para o espanhol na segunda rodada do Masters 1000 de Miami.

João Fonseca é o número 40 do mundo e volta às quadras após a eliminação no Masters 1000 de Miami.