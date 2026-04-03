Calderano, atual número três do mundo da modalidade, está em busca do bicampeonato na competição. Em abril do ano passado, o brasileiro faturou o inédito título da Copa do Mundo de Macau, tornando-se o primeiro mesa-tenista das Américas a conseguir a façanha. Na ocasião ele superou os principais cabeças de chave do torneio, até então vencido apenas por asiáticos e europeus.
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O próximo adversário do carioca de 29 anos de idade será o francês Alexis Lebrun, atual número 14 do mundo. O confronto, que vale uma vaga nas semifinais da competição, será disputado a partir das 9h (horário de Brasília) do próximo sábado (4).
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