Hugo Calderano está nas quartas de final da Copa do Mundo de tênis de mesa. O brasileiro alcançou a classificação após derrotar o japonês Shunsuke Togami, nesta sexta-feira (3) na Galaxy Arena, em Macau (China), pelo placar de 4 sets a 3 (parciais de 11/6, 8/11, 4/11, 11/4, 10/12, 11/4 e 11/9).

Calderano, atual número três do mundo da modalidade, está em busca do bicampeonato na competição. Em abril do ano passado, o brasileiro faturou o inédito título da Copa do Mundo de Macau, tornando-se o primeiro mesa-tenista das Américas a conseguir a façanha. Na ocasião ele superou os principais cabeças de chave do torneio, até então vencido apenas por asiáticos e europeus.



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O próximo adversário do carioca de 29 anos de idade será o francês Alexis Lebrun, atual número 14 do mundo. O confronto, que vale uma vaga nas semifinais da competição, será disputado a partir das 9h (horário de Brasília) do próximo sábado (4).

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