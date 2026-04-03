SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Carlo Ancelotti anunciará no dia 18 de maio a aguardada lista com os nomes dos 26 convocados do Brasil para a disputa da Copa do Mundo nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Não estará restrito a eles, porém, o grupo de brasileiros que disputarão o Mundial entre 11 de junho e 19 de julho.

Canadá, Estados Unidos, Paraguai, Portugal e Qatar têm boas chances de contar com jogadores nascidos no Brasil ou que são filhos de pais brasileiros e também têm a nacionalidade.

Ao longo da história das Copas, o Brasil teve quase 40 jogadores atuando por outras seleções. O primeiro foi Anfilogino Guarisi, o Filó, ídolo do Corinthians, campeão com a Itália em 1934.

Em 1962, Mazzola, que levantou a taça com a seleção brasileira em 1958, também defendeu a Azzurra ?a Fifa (Federação Internacional de Futebol) mudou suas regras pouco depois, impedindo que jogadores defendam mais de uma seleção em Mundiais.

Desde 1990, há sempre ao menos um brasileiro defendendo outra seleção na Copa.

Sob o comando do argentino Gustavo Alfaro, a seleção paraguaia pode ter pela primeira vez a presença de atletas brasileiros em uma Copa ?o meia Maurício, do Palmeiras, e o goleiro Carlos Coronel, do São Paulo.

Neto de paraguaia, o meio-campista de 24 anos concluiu o processo de naturalização no início de fevereiro. Foi convocado para os amistosos de março e fez sua estreia em duelo contra a Grécia.

Natural de São Paulo, Maurício entrou aos 15 minutos do segundo tempo e recebeu elogios do treinador. "Maurício entrou em campo da mesma forma que no Palmeiras, assumindo o controle da partida, analisando o campo, conhecendo seus companheiros, mas dando ao time a tranquilidade necessária", disse Alfaro.

O goleiro Carlos Coronel, 29, nasceu em Corumbá (MS) e foi criado em Porto Murtinho (MS), cidade que faz fronteira com o Paraguai. Ele é filho de pai brasileiro e mãe paraguaia.

Reserva de Rafael no São Paulo e de Gatito Fernández na seleção paraguaia, o arqueiro recebeu a primeira convocação em agosto de 2023. Ele também integrou o elenco paraguaio que disputou a Copa América de 2024.

O Paraguai está no Grupo D da Copa do Mundo, ao lado de Estados Unidos, Austrália e Turquia.

COM PASSAGEM PELO INTER, JOHNNY CARDOSO PODE DEFENDER OS EUA

Também no Grupo D, a seleção dos Estados Unidos é outra que poderá contar com um jogador de nacionalidade brasileira em seu elenco na Copa: o meia Johnny Cardoso, do Atlético de Madrid.

Filho de pais brasileiros e nascido em Denville (Nova Jersey), nos Estados Unidos, Cardoso se mudou para o Brasil quando tinha apenas três meses. Passou pela base do Criciúma e do Avaí antes de chegar ao Internacional, onde fez sua estreia profissional em 2019.

Ele foi negociado com o Real Betis, da Espanha, no fim de 2023, e anunciado pelo Atlético de Madrid em julho de 2025.

Com nacionalidade brasileira e americana, optou por defender a seleção dos Estados Unidos desde as categorias de base. Estreou pela seleção principal em novembro de 2020, em amistoso sem gols com País de Gales. É bicampeão da Liga das Nações da Concacaf (Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe).

MATHEUS NUNES E OTÁVIO MIRAM SEGUNDA COPA COM PORTUGAL

Portugal é a seleção com mais brasileiros naturalizados que já disputaram edições da Copa, com seis atletas.

Dois deles já disputaram o Mundial de 2022 e estão cotados para voltar a defender a seleção portuguesa daqui a dois meses ?os meias Matheus Nunes, do Manchester City, e Otávio, do Al Qadsiah.

Natural do Rio de Janeiro, Nunes, 27, mudou-se na adolescência para Portugal e fez a base no Ericeirense. Em Portugal, também passou por Estoril e Sporting ?onde foi campeão português na temporada 2020/21.

Durante a passagem pelo Sporting, o jogador chegou a ser convocado por Tite, mas acabou recusando o chamado para poder defender Portugal.

Otávio, 31, natural de João Pessoa (PB), passou pelas bases do Santa Cruz e do Internacional. Estreou como profissional pelo time de Porto Alegre, onde conquistou o bicampeonato gaúcho (2013 e 2014) e chegou a ser convocado para a seleção brasileira sub-20, antes de se transferir para o Porto.

Após fazer um bom campeonato português na temporada 2019/20 ?com a conquista do título da liga e eleito um dos melhores da competição?, recebeu a primeira convocação, em agosto de 2021.

A seleção lusa faz parte do Grupo K, junto com Colômbia, Uzbequistão e República Democrática do Congo.

BRASILEIROS AJUDAM QATAR A ALCANÇAR PRIMEIRA CLASSIFICAÇÃO

Após ter estreado na Copa do Mundo em 2022, como país-sede, o Qatar garantiu pela primeira vez sua classificação ao Mundial por meio das Eliminatórias asiáticas para 2026.

Na campanha até a vaga, incluindo no jogo decisivo contra os Emirados Árabes Unidos, a seleção qatariana contou com a participação de dois jogadores brasileiros que também podem estar na Copa ?Lucas Mendes e Edmilson Júnior.

Mendes, 35, de Curitiba, é zagueiro e começou a carreira no Coritiba. Em 2012, transferiu-se para o Olympique de Marselha, onde ficou por duas temporadas, antes de iniciar sua trajetória na liga qatariana. Teve passagens por El Jaish, Al Duhail, Al Gharafa e está desde 2020 no Al Wakrah.

O defensor recebeu a primeira convocação no fim de 2023 e fez parte do elenco campeão da Copa da Ásia. Marcou seu primeiro gol em jogo das Eliminatórias contra o Uzbequistão, em 2024.

Atacante com dupla cidadania ?brasileira e qatariana?, Edmilson Júnior, 31, nasceu em Liège, na Bélgica, na época em que seu pai ?Edmilson, com passagens por Sport e Botafogo?, defendia o Standard Liège.

Atuou de 2012 a 2018 pelos belgas Sint-Truiden e Standard Liège, antes de se transferir para o Al Duhail, sagrando-se campeão da liga do Qatar na temporada 2019/20.

A estreia pela seleção nacional aconteceu em setembro de 2024, em partida das Eliminatórias contra a Coreia do Norte. Ele disputou nove jogos do classificatório, sem balançar as redes.

A seleção qatariana ainda pode contar com mais um brasileiro: o meio-campista Guilherme Torres, 34, de Santo André (SP), com passagens por Portuguesa e Corinthians no início dos anos 2010.

Em 2014, seguiu para a Udinese e passou por Deportivo La Coruña e Olympiacos, antes de chegar em 2020 ao Al Sadd, onde foi tricampeão da liga local. Ele estreou pela seleção qatariana em setembro de 2025, em amistosos contra Bahrein e Rússia.

O Qatar está no grupo B, junto com Canadá, Suíça e Bósnia.

ATACANTE DA BASE DO PALMEIRAS SONHA COM VAGA NO CANADÁ

Tiago Coimbra, 22, natural de Fortaleza, recebeu sua primeira convocação para a seleção principal do Canadá em janeiro, para amistoso contra a Guatemala.

Com passagem pela base do Palmeiras, o atacante passou parte da adolescência no Canadá e acumulou convocações para a seleção de base. Fez sua estreia profissional em 2023 pelo Halifax Wanderers, onde ficou até o início deste ano, quando acertou sua transferência para o IFK Göteborg, da Suécia.

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BRASILEIROS QUE PODEM DISPUTAR A COPA DO MUNDO POR OUTRAS SELEÇÕES

CANADÁ

Tiago Coimbra (IFK Göteborg)

EUA

Johnny Cardoso (Atlético de Madrid)

PARAGUAI

Maurício (Palmeiras)

Carlos Coronel (São Paulo)

PORTUGAL

Matheus Nunes (Manchester City)

Otávio (Al Qadsiah)

QATAR

Lucas Mendes (Al Wakrah)

Edmilson Júnior (Al Duhail)

Guilherme Torres (Al Sadd)