A Associação Chapecoense de Futebol comunica, de maneira oficial, o desligamento do técnico Gilmar Dal Pozzo. Além do treinador, o auxiliar técnico Emerson Nunes e o preparador físico Jaelson Ortiz também deixam de integrar o quadro de colaboradores da agremiação.Chapecoense (@ChapecoenseReal) April 3, 2026
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Em comunicado, a Chapecoense afirmou que, além do treinador, o auxiliar técnico Emerson Nunes e o preparador físico Jaelson Ortiz também deixam de integrar o quadro de colaboradores da agremiação.
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A equipe catarinense, que ocupa a 18ª colocação da classificação com apenas sete pontos conquistados, volta a entrar em ação pela competição nacional no próximo domingo (5), quando mede forças com o Vitória na Arena Condá a partir das 16h (horário de Brasília).
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