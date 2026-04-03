O Corinthians aguarda o retorno do atacante Memphis Depay ao Brasil neste fim de semana.

O jogador permanece na Europa, onde iniciou o processo de recuperação de uma lesão de grau dois no músculo anterior da coxa direita. O problema ocorreu no dia 22 de março, durante a partida contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.

Mesmo cortado da seleção holandesa para os amistosos contra Dinamarca e Equador na última semana, Memphis viajou ao continente europeu no dia 23 de março, onde segue até o momento. Ainda que fora das partidas, ele utilizou a prerrogativa da federação local para manter contato com a comissão técnica e os departamentos médico e físico da seleção.

Após o fim da Data Fifa, o atacante permaneceu na Europa, onde realizou exames e iniciou o tratamento da contusão com um profissional de sua confiança, em Madri, na Espanha.

Retorno e nova avaliação

O Corinthians, porém, deseja que a recuperação seja conduzida por seus profissionais no CT Joaquim Grava. Por isso, há a expectativa de que Memphis retorne a São Paulo neste fim de semana, embora a volta ainda não tenha sido oficialmente comunicada ao clube.

O UOL apurou que, no retorno, o jogador passará por uma nova bateria de exames. A avaliação servirá para que o departamento físico e fisiológico entenda as condições atuais do atleta e defina o cronograma de recuperação no Brasil.

A ideia é mensurar a evolução obtida durante o período inicial de tratamento na Europa. A partir disso será estabelecido o ponto de partida para a sequência do trabalho no clube.

Internamente, o núcleo de saúde e performance do Corinthians atua de forma integrada para reduzir ao máximo o tempo de afastamento de atletas lesionados. O objetivo é manter o controle físico ao longo da recuperação, permitindo que o jogador esteja em boas condições já na fase de transição, o que tende a encurtar o processo até o retorno aos gramados - sempre respeitando as características individuais.

No caso de Memphis, a tendência é de uma recuperação cautelosa, com cumprimento rigoroso de todas as etapas. Isso se deve ao controle de carga ao qual o atleta é submetido. Segundo apuração, o holandês é o jogador mais preservado nos treinamentos, justamente para concentrar a intensidade física nos jogos.

O atacante também demonstra preocupação com a forma física visando a Copa do Mundo, que será disputada entre junho e julho. Desde o fim do ano passado, ele já sinalizou internamente - inclusive à diretoria - que o Mundial é o principal objetivo da temporada.

Futuro indefinido e bastidores

O contrato de Memphis com o Corinthians, inclusive, se encerra durante a competição de seleções. No momento, a tendência é de que não haja renovação, embora o clube busque parcerias no mercado para viabilizar a permanência.

Nos bastidores, a situação divide opiniões. O entorno do presidente Osmar Stabile é favorável à saída do jogador, enquanto o departamento de futebol considera fundamental uma mobilização para mantê-lo, em função de sua importância esportiva.