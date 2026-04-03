SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Oscar retornou ao São Paulo para se 'redimir' após ser revelado pelo clube e sair de forma polêmica, mas terminou a segunda passagem pelo Morumbis com poucos minutos, gols e assistências. Decidido em se aposentar, ele rescindiu com o clube nesta quinta-feira (2).
Oscar retornou ao São Paulo como reforço para o início da temporada de 2025. O meia foi anunciado na véspera do natal de 2024 pelo então presidente Julio Casares, que fez o anúncio em suas próprias redes sociais.
"Estou feliz de voltar ao Brasil e poder jogar no São Paulo, que é o clube onde comecei, fiz a minha base e me revelou. Estou feliz com essa possibilidade de retornar, a minha família também", afirmou o jogador ao site oficial do clube, no retorno.
Passagem marcada por lesões. Oscar assinou contrato de três temporadas, até o fim de 2027, mas sofreu com lesão na posterior da coxa esquerda e fraturas em três vértebras das costas, que o tiraram de ação por grande parte dos jogos em 2025.
O início no São Paulo foi bom no Paulistão. Ele deu quatro assistências e marcou dois gols -um deles em clássico contra o Corinthians.
Depois, com as lesões e poucos minutos em campo, Oscar distribuiu somente uma assistência. No total, ele entrou em campo em 21 jogos e jogou por 1484 minutos (cerca de 16,5 jogos).
Em novembro, Oscar sofreu com problema cardíaco. O meia teve uma síncope vasovagal em novembro, no CT da Barra Funda, durante bateria de exames. Ele desmaiou na bicicleta ergométrica e ficou cinco dias internado.
Oscar decidiu pela aposentadoria após o episódio. Desde então, vinha negociando a rescisão com o São Paulo. O acordo de rescisão prevê pagamento de R$ 10 milhões até 2028.
VOLTOU PARA SE 'REDIMIR'
Revelado pelo São Paulo, Oscar entrou na Justiça contra o clube no final de 2009, aos 18 anos de idade. O meia alegava que havia sido coagido pelo time paulista a se emancipar, aos 16 anos, para assinar contrato mais longo, além de cobrar atrasos de salários e FGTS.
Oscar ganhou o processo, ficou livre no mercado e foi para o Internacional. A novela se arrastou até 2012, quando o São Paulo entrou em acordo com o Internacional para receber R$ 15 milhões de multa do jogador.
"O são-paulino hoje fala: 'Você é ingrato'. Não, eu sou são-paulino, fui criado em Cotia, morei na Barra Funda, mas foi uma coisa que não deu, era pouca coisa e que acabou criando uma chance de eu sair do São Paulo", disse Oscar, em entrevista ao Desimpedidos, em 2022.
Ele chegou a ficar impedido de jogar pelo Internacional. O São Paulo dizia que a rescisão foi unilateral e entrou em um imbróglio jurídico com o clube gaúcho.
Ainda em 2012, Oscar foi vendido para o Chelsea. O meia atuou na Inglaterra por cinco temporadas antes de se transferir ao futebol chinês, onde jogou entre 2017 e 2024 e virou ídolo do Shanghai Port.