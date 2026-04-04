Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) April 4, 2026
Corinthians 5 1 Red Bull Bragantino
Gabi Zanotti
Andressa
Belén Aquino
Vic Albuquerque#AsBrabas#VaiCorinthians pic.twitter.com/oqiFzABxIe
Com o triunfo, o Corinthians chegou aos mesmos 13 pontos do Palmeiras (que ficou no 1 a 1 com o Flamengo na última segunda), mas assumiu a ponta da tabela por ter um melhor saldo de gols. Já as Bragantinas fecharam a rodada na 12ª colocação, com sete pontos.
As Brabas do Timão foram dominantes desde o primeiro minuto, precisando de apenas 31 minutos no primeiro tempo para abrirem uma vantagem de 4 a 0 graças a gols de Andressa Alves, Belén Aquino e Gabi Zanotti (dois). Ainda antes do intervalo, a atacante Miriã descontou para as Bragantinas. Mas, na etapa final, Vic Albuquerque deu números finais ao marcador.
Outros resultados:
Mixto 0 x 0 Internacional
Grêmio 3 x 0 Vitória
Botafogo 1 x 1 Santos
