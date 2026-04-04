SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Grêmio com papel fundamental dos dois meio-campistas da equipe: Andreas Pereira e Marlon Freitas.

Andreas deu a assistência para o primeiro gol, e Marlon foi o autor dos dois gols da vitória. O novo meio-campo palmeirense transformou um setor que foi problema durante um bom tempo em solução.

Andreas Pereira é o principal garçom do Brasileirão, com 8 assistências. Essa já é a principal marca da carreira do meia, que em 2023/24 teve uma temporada com 3 gols e 8 assistências pelo Fulham.

O meia ainda tem 29 jogos para disputar o Brasileirão e já tem na mira o recorde de maior garçom da história da competição. O argentino Dario Conca distribuiu 19 assistências na campanha vitoriosa do Fluminense em 2010.

Andreas teve destaque jogando mais avançado em seus primeiros jogos pelo Palmeiras, mas agora virou dominante como segundo volante da equipe. Ele é o homem da bola parada e ajuda a ditar o ritmo de jogo - foram 70 passes certos contra o Grêmio em 78 tentativas, e 43 deles foram no campo adversário.

Marlon Freitas chegou neste início de ano para suprir uma velha carência da equipe e não saiu mais do time. O Palmeiras sofreu para encontrar um primeiro volante -nem Aníbal Moreno, que teve começo animador, deu conta do recado. A equipe começou a final da Copa Libertadores sem um primeiro volante de ofício, e hoje Marlon aparece como peça-chave.

Marlon é o atleta do elenco que mais disputou jogos (20 de 21) ao lado de Allan e Flaco López. Contra o Grêmio, o meio-campista de 31 anos marcou seus primeiros gols com a camisa do Palmeiras.

Parte da torcida palmeirense criticou a decisão da diretoria do Palmeiras de não ir atrás de um outro jogador para a posição no início da temporada - a equipe até tentou Danilo, do Botafogo, mas não teve sucesso. Mas a dupla Marlon e Andreas tem dado conta do recado.

O Palmeiras é líder isolado do Brasileirão com 22 pontos (7 vitórias, 1 empate e 1 derrota na competição). O time da Barra Funda volta a campo no domingo (5), às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, contra o Bahia.