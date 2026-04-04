SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A temporada 2026 do Circuito Mundial de Surfe ganhou ritmo neste sábado (04), em Bells Beach, na Austrália, com o início da chave feminina e sequência do masculino.

Em um dia de condições irregulares e mar difícil de ler, dois brasileiros roubaram a cena: Luana Silva e Miguel Pupo venceram suas baterias e avançaram no evento.

LUANA FREIA RETORNO HISTÓRICO

Atual vice-campeã da etapa, Luana Silva encarou ninguém menos que Stephanie Gilmore logo em sua primeira bateria -justamente no retorno da australiana ao circuito.

Em um mar complicado, a brasileira mostrou maturidade. Apostou na escolha de ondas e construiu uma vitória sólida, somando 11,83 com duas notas médias, suficientes para superar a oito vezes campeã mundial.

Sem encontrar o ritmo, Gilmore não conseguiu reagir, e viu sua tentativa de retorno ao Tour terminar ainda na estreia.

Para Luana, o resultado teve um peso especial. A brasileira herdou a vaga da australiana nas últimas temporadas e já declarou diversas vezes a admiração pela ídola.

"Não acho que poderia ter tido um confronto mais difícil. A Stephanie Gilmore já venceu Bells quatro vezes. Ela é a melhor de todos os tempos, oito vezes campeã mundial. Estou muito feliz. Ela é minha inspiração desde que eu tinha oito anos. O estilo dela é incrível, tenho o maior respeito por ela. Eu a amo. Acho que todos nós amamos", disse Luana.

Na sequência do evento, Luana volta à água para enfrentar a australiana Tyler Wright.

PUPO REAGE NO FIM

No masculino, Miguel Pupo também precisou lidar com a pressão -e decidiu sua bateria nos minutos finais.

Diante do australiano Joel Vaughan, o brasileiro encontrou dificuldades ao longo da disputa, em um mar cheio e inconsistente.

A virada veio já na reta final. Faltando pouco mais de cinco minutos, Pupo encontrou uma boa onda, conseguiu levar a linha até o inside e finalizou com uma junção forte. Precisando de 5,40 para assumir a liderança, o brasileiro recebeu 7,50 e virou a bateria.

Com o resultado, garantiu a vitória por 14,17 a 12,07, mostrando experiência em um dia em que a leitura do mar fez toda a diferença.

Agora, Pupo encara o australiano George Pittar na sequência da etapa.

DIA INTERROMPIDO

Após o início do round 2 masculino, a maré cheia prejudicou as condições, e a organização optou por encerrar as disputas do dia.