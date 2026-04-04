SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O estádio Alejandro Villanueva, do Alianza Lima foi fechado temporariamente após um "bandeiraço" resultar na morte de um torcedor e deixar outros 47 feridos em Lima, capital do Peru.

A Prefeitura Municipal de La Victoria fechou o local alegando "descumprimento das normas de segurança vigentes". A entidade não determinou por quanto tempo o estádio permanecerá interditado.

A instituição afirmou que o local não tinha autorização para realizar o evento na véspera do clássico peruano com o Universitario. O jogo está mantido, e acontecerá neste sábado (04), às 20h (de Brasília), no Monumental.

"A Prefeitura Municipal de La Victoria não autorizou a realização de nenhum evento no dito recinto e nem em seus arredores. [...] As autoridades competentes estão realizando as diligências correspondentes para esclarecer os fatos e determinar responsabilidades", afirma trecho de comunicado da Prefeitura Municipal de La Victoria.

A Prefeitura de Lima reforçou que o Alianza Lima não pediu uma autorização de segurança para a realização do evento, necessária para eventos esportivos que superem 3 mil espectadores.

"O Decreto Supremo nº 002-2018-PCM avalia os planos de proteção e segurança para eventos esportivos, emitindo opinião sobre as condições de risco e segurança, sempre que esses eventos ultrapassem 3 mil espectadores, em qualquer jurisdição da Região Metropolitana de Lima. [...] Nenhuma solicitação foi recebida pela Secretaria de Gestão de Riscos de Desastres da Prefeitura Metropolitana de Lima", declara ainda o documento.

ENTENDA O CASO

A tragédia ocorreu durante um evento de apoio ao time na véspera do clássico contra o Universitario. O Ministério da Saúde informou que há três menores de idade entre os feridos.

O ministro Juan Carlos Velasco confirmou o número de vítimas, mas não explicou as circunstâncias do ocorrido. "Houve um lamentável incidente no estádio, com 47 pessoas feridas e, infelizmente, uma vítima fatal", declarou.

Trinta e nove torcedores continuavam internados em hospitais da capital peruana. O Ministério da Saúde informou que três pacientes recebem cuidados em estado crítico.

A causa do episódio ainda não foi esclarecida, e o Alianza Lima negou os boatos sobre um possível desabamento. Em nota, o clube lamentou a morte, mas garantiu que ela não ocorreu por "queda de muros nem falhas estruturais".

O Corpo de Bombeiros também descartou danos na estrutura do local. "A estrutura da arquibancada sul aparentemente está em boas condições. Não há indícios de colapso de paredes nem de queda em direção ao fosso", disse o brigadeiro Marcos Pajuelo.