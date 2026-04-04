SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O meia Oscar anunciou neste sábado (4) sua aposentadoria do futebol aos 34 anos. Em vídeo divulgado pelo São Paulo, ele lamentou não ter conseguido fazer mais pelo clube.

"Eu queria fazer mais pelo São Paulo, queria jogar mais. Acho que eu tinha tanto futebol quanto idade para jogar mais, mas infelizmente aconteceu isso", disse.

O jogador estava afastado dos gramados desde novembro de 2025, quando passou mal durante um teste de esforço no CT da Barra Funda. Levado ao Hospital Israelita Albert Einstein, recebeu o diagnóstico de síncope vasovagal ?desmaio que ocorre devido a uma queda repentina da pressão arterial e da frequência cardíaca. Internado na UTI, passou por procedimento cirúrgico.

"Meu coração parou por dois minutos e meio, foi um susto. Hoje estou melhor para falar sobre isso aí. Minha pressão foi baixando, meu coração parando, depois fizeram massagem cardíaca", relatou.

Após o ocorrido, Oscar começou a cogitar a aposentadoria. Desde o retorno ao time tricolor em 2025, o meia passou a conviver com uma série de lesões e apresentava sinais de problemas cardíacos.

Revelado pelo São Paulo, ele teve passagens por Internacional, Chelsea e Shanghai. Acumulou títulos de como Premier League, Europa League, Copa das Confederações e Campeonato Brasileiro.

Pela seleção brasileira, ficou lembrado por ter marcado o único gol do Brasil na derrota por 7 a 1 para a Alemanha, na semifinal da Copa do Mundo de 2014. Em 18 anos de carreira profissional, foram 601 jogos e 147 gols.

Na sexta-feira (3), Oscar acompanhou o treino do elenco principal e recebeu uma homenagem ao se despedir.

"Estou terminando aqui no São Paulo uma carreira que atravessou o mundo. Agora vou me aposentar e continuar torcendo para o São Paulo, continuar minha vida de torcedor", disse no vídeo.