SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo encerrou a sequência de três jogos sem vitória com grande estilo. Na noite deste sábado (4), o Tricolor o Cruzeiro por 4 a 1, no Morumbi, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.
Ferreirinha foi o destaque da partida, com tres gols marcados. Calleri também deixou o dele, enquanto Christian descontou para a equipe mineira.
Com o resultado, o São Paulo reassumiu a vice-liderança do Brasileirão e agora torce por tropeços de Fluminense e Bahia para se manter na posição ao fim da rodada.
Já o Cruzeiro segue em situação delicada, na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. A equipe ainda pode terminar a rodada na lanterna, caso Mirassol e Remo vençam seus compromissos no meio de semana.
As equipes voltam a campo nos próximos dias por competições continentais. O São Paulo encara o Boston River, no Uruguai, pela Copa Sul-Americana, na terça-feira, às 21h30 (de Brasília). No mesmo dia, às 21h, o Cruzeiro visita o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela Copa Libertadores.
APOSTAS DE ROGER DECIDEM
Roger chegou ao Morumbis pressionado após três jogos sem vitória no comando do São Paulo. Vaiado pela torcida no anúncio da escalação, o técnico Roger Machado viu suas escolhas em campo fazerem a diferença no resultado deste sábado.
As apostas do treinador foram decisivas para a vitória. A principal delas foi a entrada de Ferreirinha entre os titulares, na vaga do meia Danielzinho, retomando o esquema com dois pontas.
E o camisa ofensivo respondeu à altura: foi o destaque da partida, com grande atuação e participação direta no placar elástico.
Outro nome que brilhou foi Artur. Homem de confiança de Roger, o atacante foi contratado a pedido do treinador justamente para fortalecer o jogo pelos lados ?e mostrou que pode ser peça-chave na temporada.
Artur participou diretamente dos três gols do São Paulo: sofreu o pênalti convertido por Jonathan Calleri, deu assistência precisa para o segundo gol de Ferreirinha e ainda cobrou o escanteio que originou o terceiro tento tricolor.
LANCES IMPORTANTES
Vaias a Roger. A partida começou antes mesmo do apito inicial. No anúncio das escalações pelo sistema de som do Morumbis, a torcida do São Paulo vaiou o técnico Roger Machado, que chegou pressionado após três jogos consecutivos sem vitórias.
Pênalti cedo. O São Paulo iniciou a partida pressionando e não demorou a abrir o placar. Aos 8 minutos, Marcos Antônio acionou Artur, que foi derrubado por Villalba dentro da área. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima assinalou pênalti.
Calleri abre o placar. Aos 11 minutos do primeiro tempo, Calleri cobrou com tranquilidade, no centro do gol, deslocando o goleiro Matheus Cunha e colocando o Tricolor em vantagem no Morumbis.
Resposta imediata do Cruzeiro. O Cruzeiro tentou reagir rapidamente. Três minutos depois, Arroyo soltou uma bomba em cobrança de falta, e o goleiro Rafael fez boa defesa no canto esquerdo.
Início avassalador do São Paulo. O Tricolor manteve o ritmo intenso e ampliou aos 15 minutos. Artur deu um passe preciso para Ferreira, que saiu cara a cara com Matheus Cunha e tocou na saída do goleiro.
Cruzeiro leva perigo com Kaiki. Precisando do resultado, o Cruzeiro se lançou ao ataque e quase diminuiu aos 22 minutos. Kaiki, de volta após a Data Fifa com a seleção brasileira, finalizou de primeira da entrada da área, com desvio no caminho, mas Rafael fez a defesa.
Chance pelo alto. Aos 39 minutos, William levantou bola na área e Christian venceu pelo alto, mas mandou para fora, na rede pelo lado de fora.
São Paulo explora espaços. Com o Cruzeiro mais presente no ataque, o São Paulo passou a aproveitar os contra-ataques. Aos 42 minutos, Artur recebeu pela esquerda e rolou para Luciano, que optou por girar e tocar para Marcos Antônio. O volante finalizou por cima do gol.
Rafael falha e se recupera. Já nos acréscimos, Rafael não segurou finalização de Matheus Pereira e deu rebote. Christian tentou aproveitar, mas o goleiro se recuperou e fez a defesa.
Defesa salva no fim do primeiro tempo. No lance seguinte, Rafael voltou a aparecer bem. Matheus Pereira encontrou Kaio Jorge, que aplicou uma caneta em Rafael Tolói, mas parou em grande defesa do goleiro são-paulino.
Resposta imediata do Cruzeiro. O Cruzeiro voltou ligado para o segundo tempo e diminuiu o placar logo no primeiro minuto. Christian aproveitou grande jogada de Arroyo pela direita, que deixou Dória para trás e cruzou para a área. O atacante apenas completou para o fundo da rede.
Rafael evita o empate. Empolgado pelo gol, o time mineiro pressionou em busca da igualdade. Aos 7 minutos, Kaiki cruzou pela esquerda, Matheus Pereira se antecipou à marcação e finalizou, mas parou em grande defesa de Rafael.
Ferreirinha decide novamente. A resposta do São Paulo veio em forma de gol. Aos 16 minutos, Artur cobrou escanteio, Kaio Jorge desviou contra o próprio gol, a bola bateu na trave e sobrou para Ferreirinha, que finalizou com força para marcar o terceiro ?o segundo dele na partida.
Revisão muda expulsão. Na sequência do gol, Wendell se desentendeu com Arroyo e acertou um empurrão com o ombro no adversário. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima mostrou cartão vermelho inicialmente, mas, após revisão, voltou atrás e aplicou apenas o amarelo.
Choque e substituição. Aos 26 minutos, Calleri se chocou de cabeça com o zagueiro Fabrício Bruno após cobrança de escanteio. O atacante são-paulino deixou o campo com um hematoma no olho e foi substituído, seguindo diretamente para o vestiário do Morumbis.
Iluminado e decisivo até o fim. Nos acréscimos, Ferreirinha ainda encontrou tempo para marcar seu terceiro gol na partida, o quarto do São Paulo. Acionado por Marcos Antônio pelo lado esquerdo, o atacante fintou a marcação e finalizou com precisão para fechar o placar.
SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Sabino (Dória) e Wendell (Enzo Díaz); Bobadilla (Pablo Maia) e Marcos Antônio; Artur, Luciano (Cauly) e Ferreirinha; Calleri (André Silva). Técnico: Róger Machado.
CRUZEIRO: Matheus Cunha; William (Kauã Moraes), Fabricio Bruno, Villalba e Kaiki; Matheus Henrique (Lucas Silva) e Gerson (Wanderson); Arroyo (Chico da Costa), Matheus Pereira e Christian; Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
Local: Morumbis, São Paulo (SP)
Público: 36.650 pessoas
Renda bruta: R$ 2.022.929,00
Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
VAR: Rafael Traci (SC)
Cartões amarelos: Wendell (São Paulo)
Gols: Calleri (SÃO), aos 11', e Ferreirinha (SÃO), aos 18'/1ºT, Arroyo (CRU), aos 1'; Ferreirinha (SÃO), aos 16'; e Ferreirinha (SÃO), aos 46'/2T