SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O encontro entre Coritiba e Fluminense, no Couto Pereira, terminou sem vencedor. As equipes ficaram no empate por 1 a 1 em jogo válido pela décima rodada do Brasileiro neste sábado (4).
O Coritiba inaugurou o placar no segundo tempo, com Tiago Cóser, mas o Flu foi buscar a igualdade com John Kennedy, já na reta final.
Com o empate, o Coritiba segue na parte de cima da tabela, mas com 15 pontos e pode cair de posição ao final da rodada.
O Fluminense desperdiça a chance de colar no líder Palmeiras e fica com 20 pontos no campeonato, dentro do G4.
O Coritiba tem a semana livre e volta a campo somente no próximo domingo, dia 12, quando visita o Botafogo fora de casa.
Já o Fluminense estreia na Copa Libertadores na próxima terça-feira, 7, contra o La Guaira. O jogo acontece no estádio Olimpico de la UCV, na Venezuela.
LANCES IMPORTANTES
O domínio tricolor. O Fluminense começou o jogo impondo sua qualidade técnica e dominando a posse de bola. Ainda assim, teve dificuldades em finalizar. A primeira boa chegada aconteceu aos 15 minutos, quando Arana chutou de fora e contou com desvio para assustar o goleiro Pedro Rangel, que colocou para escanteio.
Gol anulado do Tricolor carioca! Aos 16 minutos, o Flu tentou aproveitar a bola parada para largar na frente. A cobrança de escanteio terminou em finalização de Serna e bola na rede. No entanto, o VAR entrou em ação e a arbitragem anulou o tento por falta na grande área, fora do lance.
A primeira chegada do Coxa. O Coritiba foi finalizar pela primeira vez somente aos 29 minutos, com Gomes. O goleiro Fábio encaixou sem dificuldades. Na sequência, foi a vez de Ronier dar trabalho para o atleta do Flu, que voltou a defender a finalização do time da casa.
O erro do Flu que poderia ter sido fatal. Logo no início da segunda etapa, a equipe tricolor errou na saída de bola e deixou espaço para o contragolpe do Coxa. Em velocidade, o ataque terminou com finalização para fora de Felipe Jonatan, na esquerda. Ainda assim, o lance mostrou um caminho para os donos da casa.
Ele fez tudo, menos o gol. Aos sete minutos, Soteldo disparou no ataque e com corte seco deixou a marcação no chão. Na hora de finalizar, de frente para o goleiro, não conseguiu superar Pedro Rangel.
Essa tinha endereço! Em nova chegada do Fluminense, foi a vez de PH Ganso flertar com o gol. Em chute colocado da entrada da área, a bola já estava se ajeitando na rede quando o zagueiro Cóser tirou com a cabeça.
Para tirar o zero do placar. O Coritiba precisava responder e foi no talento de Ronier que o lance decisivo começou, prendendo a bola no meio e passando para o Josué. O camisa 10 do Coxa cruzou com precisão e Tiago Cóser apareceu lá na grande área para marcar o tento alviverde.
Resposta pelo alto e tudo igual. O Fluminense foi buscar o empate sete minutos depois, na bola parada. Após falta sofrida por Soteldo na esquerda, Arana cobrou e jogou a bola na área. O goleiro saiu mal e a sobra ficou com John Kennedy, que completou para o empate.
Quase a virada. Em lance rápido na grande área, aos 45 minutos, John Kennedy tirou o marcado e chutou. O goleiro Pedro Rangel conseguiu resvalar na bola e ela carimbou a trave antes do lance morrer.
CORITIBA: Pedro Rangel; Jacy (Tiago Cóser), Maicon e Bruno Melo; JP Chermont (Tinga), Vini Paulista, Gomes (Fabinho) e Felipe Jonatan (Breno Lopes); Josué; Pedro Rocha e Ronier (Wallisson Luiz). Técnico: Fernando Seabra
FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Arana; Hércules (Alisson) e Martinelli (Otávio); Serna (Cano), Ganso (Savarino) e Soteldo; Castillo (John Kennedy). Técnico: Luis Zubeldía
Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Maira Mastella Moreira (RS)
VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Gols: Tiago Cóser (COR), aos 29', e John Kennedy (FLU), aos 35'/2T
Cartões amarelos: Gomes e Fernando Seabra (COR)