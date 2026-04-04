RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo com três gols no segundo tempo, o Botafogo ganhou do Vasco de virada, por 2 a 1, neste sábado (4), em pleno São Januário, respirou na tabela do Campeonato Brasileiro, se afastou da zona do rebaixamento e chegou aos 12 pontos, ultrapassando o próprio cruzmaltino.

Os gols foram marcados por David, para o Vasco; e Villalba e Matheus Martins, para o Botafogo.

A VOLTA DOS SELECIONÁVEIS

Três jogadores que estavam na Data Fifa retornaram neste clássico: pelo lado do Vasco, o uruguaio Puma Rodríguez e o colombiano Andrés Gomez. No lado do Botafogo, o brasileiro Danilo e o panamenho Kadir, que iniciou no banco. O venezuelano Ferraresi já havia sido relacionado no jogo contra o Mirassol, no meio de semana.

NOVO TÉCNICO NA ÁREA

Anunciado nesta semana pelo Botafogo, o novo treinador, Franclim Carvalho, marcou presença em São Januário e assistiu ao jogo em um dos camarotes do estádio. O português foi auxiliar de Artur Jorge no Alvinegro.

RENATO GAÚCHO PERDE A INVENCIBILIDADE

O técnico Renato Gaúcho perdeu a invencibilidade que carregava desde que chegou ao Vasco. Ele vinha de três vitórias e dois empates.

O JOGO

A partida começou com ambas as equipes cedendo muitos espaços, o que deixou o jogo animado. Faltava, porém, criatividade para transformar as situações em lances reais de gol. Os times erravam muitos passes, o que dificultava a conclusão de finalizações. O Vasco tinha mais posse de bola, porém o Botafogo levou um pouco mais de perigo no primeiro tempo.

Já no segundo tempo os times foram mais assertivos e os gols saíram, ambos através de cruzamentos. O Vasco abriu o placar com David, e o Botafogo empatou cinco minutos depois com Villalba. O jogo, então, ficou aberto e imprevisível, com as duas equipes se atacando.

Vasco: Léo Jardim, Puma, Saldívia, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Tchê Tchê (Marino) e Thiago Mendes; Rojas (Nuno Moreira), Andrés Gomez e David (Spinelli). Técnico: Renato Gaúcho.

Botafogo: Raul; Vitinho, Ferraresi, Barboza e Alex Telles (Caio Roque); Allan (Newton), Edenílson (Montoro) e Danilo; Matheus Martins, Júnior Santos (Villalba) e Arthur Cabral (Kadir). Técnico: Rodrigo Bellão (interino).

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Auxiliares: Bruno Boschilia (Fifa/PR) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Alan Saldívia (VAS); Júnior Santos, Ferraresi, Edenílson e Raul (BOT)

Gols: David (VAS), aos 15 minutos do segundo tempo, Villalba (BOT), aos 20 minutos do segundo tempo; Matheus Martins (BOT), aos 33 minutos do segundo tempo