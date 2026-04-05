SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Hugo Calderano ficou com o bronze na Copa do Mundo de tênis de mesa, realizada em Macau, na China. Ele buscava o bicampeonato, após se tornar no ano passado o primeiro atleta das Américas a levantar o troféu, mas acabou superado na semifinal pelo chinês Wang Chuqin, líder do ranking da ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa), na madrugada deste domingo (5) (no horário de Brasília).
O número um do mundo, que acabou vencendo o torneio, derrotou o brasileiro, terceiro do ranking, por 4 sets a 1 (11/7, 11/3, 11/7, 6/11 e 12/10).
Mais disputada, a outra semifinal teve vitória do japonês Sora Matsushima (número 8 do ranking) sobre o taiwanês Lin Yun-Ju (número 7) por 4 a 3 (7/11, 11/6, 12/10, 9/11, 5/11, 11/2 e 6/11).
Sem disputa por terceiro lugar, Calderano e Lin Yun-Ju ficaram com o bronze, com o Brasil subindo ao pódio pelo segundo ano consecutivo no campeonato.
Chuqin ficou com o título após partida muito disputada com Matsushima, que terminou em 4 a 3 a favor do chinês (9/11, 18/16, 11/8, 11/13, 8/11, 11/4, 11/8).
O carioca de 29 anos e o novo campeão haviam se enfrentado também na semifinal da última edição do torneio, daquela vez melhor para Calderano, que venceu por 4 a 3 para chegar à decisão.
Neste ano, a campanha do brasileiro teve vitórias sobre o sueco Kristian Karlsson e o tcheco Lubomir Jancarik na fase de grupos, sobre o japonês Shunsuke Togami nas oitavas e sobre o francês Alexis Lebrun nas quartas.
A semifinal começou com imposição de Chuqin, que logo abriu 3 sets a 0. Calderano chegou a reagir no set seguinte e venceu por 11 a 6. Mas o quinto set, apesar de mais disputado, também foi do chinês, que fechou em 12 a 10.
Muito mais equilibrada, a final entre Chuqin e Matsushima foi definida no tiebreak. O líder do ranking abriu 2 sets a 1, o japonês virou a partida e chegou a liderar por 3 a 2, a um set da vitória, mas o número 1 forçou o empate no sexto set, o único terminado com alguma folga no placar: 11 a 4.
Na última parcial, Chuqin abriu boa vantagem, viu o japonês encostar, mas fechou o set em 11 a 8 para confirmar o seu primeiro título de Copa do Mundo.
Entre as mulheres, o troféu ficou mais uma vez com a China. Sun Yingsha, número um do mundo, levou o ouro pelo terceiro ano seguido ao superar a compatriota Wang Manyu, vice-líder do ranking, por 4 a 1 (11/9, 11/8, 13/11, 8/11 e 11/7). Ela se tornou a segunda atleta da história a conquistar o tricampeonato consecutivo -o primeiro foi o também chinês Fan Zhendong, campeão em 2018, 2019 e 2020.