RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Pressionado após a derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino e um empate contra o Corinthians na rodada anterior, o Flamengo não fez uma partida brilhante, iniciou perdendo diante de mais de 68 mil pessoas no Maracanã, mas virou sobre o Santos em sete minutos, venceu por 3 a 1 neste domingo (5) e se recuperou no Campeonato Brasileiro, chegando aos 17 pontos. O Peixe, por sua vez, se manteve com 10 e segue próximo da zona de rebaixamento. Lautaro Díaz abriu o placar para o Santos; Pedro, Jorginho (de pênalti) e Lucas Paquetá fizeram para o Flamengo.
PEDRO ALCANÇA RECORDES DE GABIGOL
Com o gol marcado neste domingo, Pedro chegou aos 161 com a camisa do Flamengo e se igualou a Gabigol como o maior artilheiro do século no clube. Além disso, o camisa 9 também chegou ao mesmo sexto lugar do ex-companheiro na artilharia geral da história no Rubro-Negro.
GABIGOL ENTRA NO SEGUNDO TEMPO E OUVE VAIAS
Recuperado de uma lesão na panturrilha direita que o deixou de fora da partida contra o Remo, Gabigol retornou neste domingo, mas iniciou no banco de reservas. No reencontro com a torcida do Flamengo, onde foi ídolo, ele entrou aos 27 minutos do segundo tempo ?no lugar de Zé Ivaldo? e ouviu vaias de parte da torcida rubro-negra quando pegava na bola.
TELA NO SETOR DE VISITANTES É INAUGURADA
O consórcio do Maracanã inaugurou sua tela de proteção no setor de visitantes na partida deste domingo. A rede já estava instalada no teto do estádio, mas ainda não havia sido utilizada. O UOL apurou que o que motivou a estreia foi uma confusão de torcedores ocorrida na partida entre Flamengo e Cruzeiro, no dia 11 de março, pela 5ª rodada do Brasileirão.
Após o jogo - vencido pelo Rubro-Negro por 2 a 0 - cruzeirenses que estavam no setor visitante entraram em confronto com flamenguistas situados no setor Sul Inferior, e algumas cadeiras foram arremessadas de ambos os lados.
VAIAS A AYRTON LUCAS E LINO
A torcida do Flamengo demonstrou sua insatisfação antes e durante a partida. Quando a bola ainda ia rolar, cantou "muito respeito com a camisa do Mengão". Na escalação dos telões, uma parte vaiou quando Ayrton Lucas foi vaiado. Após o início, vaiou Samuel Lino ainda no primeiro tempo.
O JOGO
Faltou inspiração para ambas as equipes no Maracanã. O Flamengo tinha mais posse de bola e volume de jogo, mas pecava nos erros de passe e nas escolhas das jogadas, algo que irritou os mais de 60 mil torcedores presentes e resultou em algumas vaias, principalmente a Samuel Lino e Ayrton Lucas. O Santos, por sua vez, se fechava e tentava sair no contra-ataque, mas faltava qualidade, o que fez com que o Peixe não criasse nenhuma chance muito clara.
O segundo tempo foi bem animado e o Santos abriu o placar logo aos dois minutos em contra-ataque fulminante. A reação rubro-negra, porém, não tardou. O Fla já havia chegado ao empate seis minutos depois, mas o VAR anulou. Porém, pouco tempo fez outro gol, com Pedro, que desta vez foi validado. E virou sete minutos depois, com Jorginho cobrando pênalti. A virada foi uma ducha de água fria ao Santos, que pareceu se assustar com o revés. No fim, Lucas Paquetá fez um golaço de fora da área e "fechou o caixão" do Peixe.
FLAMENGO
Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo (Lucas Paquetá), Jorginho e Arrascaeta (De la Cruz); Carrascal (Luiz Araújo), Samuel Lino (Bruno Henrique) e Pedro (Plata). Técnico: Leonardo Jardim.
SANTOS
Brazão, Zé Ivaldo (Gabigol), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Christian Oliva (Willian Arão), Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo (Zé Rafael); Barreal (Rolheiser), Thaciano (Moisés) e Lautaro Díaz. Técnico: Cuca.
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Auxiliares: Michael Stanislau (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Cartões amarelos: Gabriel Bontempo e Barreal (SAN)
Gols: Christian Oliva (SAN), aos 2 minutos do segundo tempo, Pedro (FLA), aos 18 minutos do segundo tempo, Jorginho (FLA), aos 25 minutos do segundo tempo, e Lucas Paquetá (FLA), aos 43 minutos do segundo tempo