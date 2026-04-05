SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional venceu o Corinthians na noite deste domingo (5), em plena Neo Química Arena. Com poucas chances criadas ao longo da partida, o Colorado foi eficiente e derrotou o time alvinegro por 1 a 0.

O gol da vitória da equipe gaúcha foi marcado pelo lateral Bernabei, aos 32 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Corinthians chega ao nono jogo consecutivo sem vencer. O revés torna a situação do técnico Dorival Júnior praticamente insustentável no comando da equipe, e a tendência é de demissão.

Já o Internacional chega ao quarto jogo seguido sem derrotas. O triunfo faz o time gaúcho subir três posições na tabela, ocupando agora o 13º lugar.

O Corinthians, por sua vez, cai para a 16ª colocação. A equipe está apenas dois pontos da zona de rebaixamento.

O Corinthians agora vira a chave e passa a focar na Libertadores. A equipe alvinegra estreia nesta quinta-feira (9), às 21h (de Brasília), contra o Platense, na Argentina, em seu primeiro compromisso na competição continental.

Já o Internacional volta a campo apenas no próximo fim de semana. O Colorado enfrenta o arquirrival Grêmio no sábado (11), às 20h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.

NOVE JOGOS SEM VITÓRIAS

A derrota para o Internacional ampliou a sequência negativa do Corinthians, que não vence desde 19 de fevereiro, quando bateu o Athletico-PR fora de casa.

A atuação pouco criativa, marcada por erros de passe e escassez de chances de gol, aumentou ainda mais a pressão no clube.

Mais uma vez, a utilização de Breno Bidon e André pelos lados de campo não funcionou, deixando a equipe lenta e previsível.

No ataque, Jesse Lingard, titular pela primeira vez, teve desempenho discreto e pouco contribuiu ofensivamente.

Além do revés, que mantém o time próximo da zona de rebaixamento, o resultado intensifica o cenário de pressão sobre a equipe alvinegra.

CORINTHIANS

Hugo Souza; Matheuzinho (Dieguinho), André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Breno Bidon (Zakaria Labyad), Raniele (Pedro Raul), Matheus Pereira (Rodrigo Garro) e André; Yuri Alberto e Lingard (Vitinho). Técnico: Dorival Júnior

INTERNACIONAL

Rochet; Bruno Gomes (Juninho), Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Vitinho (Aguirre), Paulinho (Bruno Henrique), Villagra e Bernabei; Borré (Alerrandro) e Carbonero (Thiago Maia). Técnico: Paulo Pezzolano

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público: 32.437 pessoas

Renda bruta: R$ 2.171.746,00

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartões amarelos: Lingard (COR); Victor Gabriel, Vitinho e Carbonero (INT)

Gol: Berbabei (INT), aos 32'2T