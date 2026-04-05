SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cada vez mais folgado na liderança do Brasileiro, o Palmeiras venceu o Bahia por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, neste domingo (5). O jogo foi válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Arias abriu a contagem, David Duarte empatou, mas Ramos Mingo, contra, deu a vitória para os visitantes.

Com a vitória, o Palmeiras dispara na liderança do Brasileiro. O time de Abel Ferreira chegou aos 25 pontos, com cinco de distância em relação aos concorrentes diretos. Antes do jogo, a diferença era de dois pontos.

Com a derrota, o Bahia segue estacionado nos 17 pontos. Ainda assim, a equipe tricolor continua na parte de cima da tabela, na quinta posição.

O Palmeiras agora viaja até a Colômbia para fazer sua estreia na Copa Libertadores. O Verdão encara o Junior Barranquilla na quarta-feira (8), no Olímpico de Cartagena, às 21h30 (de Brasília)

O Bahia tem o Brasileiro como foco e volta a jogar somente no próximo sábado (11). O Tricolor de Aço visita o Mirassol às 18h30 (de Brasília), no Maião.

LATERAL COMO PONTO DE ATENÇÃO

O Palmeiras entrou em campo com a lateral esquerda como grande ponto de atenção. Com os desfalques de Piquerez e Jefté, ambos com problemas físicos, a única alternativa foi a escalação do jovem Arthur, de 20 anos. A cria da Academia não comprometeu em campo, mas sentiu uma lesão no segundo tempo e Khellven foi improvisado. Com isso, segue a dor de cabeça para a posição.

CAI A INVENCIBILIDADE DO BAHIA

O Bahia não perdia um jogo dentro de casa desde novembro de 2025. Na época, sofreu um 3 a 2 para o Fortaleza. Foram pouco mais de quatro meses de invencibilidade, até cair agora para o Palmeiras.

LANCES IMPORTANTES

O controle do Bahia. O time da casa valorizou a posse de bola no início de jogo, mas encontrou um Palmeiras fechado no setor defensivo. O jeito foi finalizar à distância, como em tentativa de Kike Oliveira, que terminou em defesa de Carlos Miguel.

Indisciplina do Palmeiras. Aos 20 minutos, a marcação de falta da arbitragem levou Abel Ferreira à loucura. O técnico que retornava de suspensão recebeu o cartão amarelo.

A prévia do gol. Aos 40 minutos, o Palmeiras tentou aproveitar a bola parada e, em jogada ensaiada, Maurício perdeu a dividida com o goleiro Léo Vieira.

Golaço do Palmeiras! No mesmo minuto, aos 40, Arias tabelou com Flaco López, com direito a passe de letra do argentino, e recebeu chutando de primeira da entrada esquerda da área. A bola morreu no fundo do gol, sem qualquer chance para o goleiro adversário.

Gol anulado! Logo com dois minutos do segundo tempo, o Palmeiras assustou o Bahia com um contragolpe quase fatal. Arias disparou e serviu Flaco Lópes, que foi à rede. O colombiano, no entanto, estava adiantado e o impedimento foi confirmado.

A pressão tricolor. O Bahia passou a cercar o Palmeiras e controlar o jogo no ataque. Aos 12 minutos, o empate só não veio com Kike Oliveira porque Carlos Miguel garantiu uma grande defesa no reflexo.

A resposta e o empate do Bahia. A pressão surtiu efeito e foi na cobrança de escanteio que o time da casa surpreendeu. Aos 13 minutos, em cobrança rápida e curta, Everton Ribeiro levantou na área com muita qualidade e David Duarte subiu no último andar para "chutar de cabeça". A bola entrou como um foguete na rede de Carlos Miguel.

Quase a virada. O Bahia voltou a pressionar após algumas mudanças de Rogério Ceni. Aos 25 minutos, após bate e rebate na grande área, Everton Ribeiro arriscou a sobra de calcanhar e a bola passou por Carlos Miguel. O azar baiano e a sorte palmeirense tinha nome: Giay, que afastou o perigo no último instante.

O gol da vitória alviverde. O empate já parecia encaminhado quando a bola parada voltou a fazer a diferença, mas desta vez para o Palmeiras. Em cobrança de escanteio, Mingo desviou contra o próprio patrimônio e definiu o jogo.

BAHIA

Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Erick), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Michel Araújo); Kike Olivera (Ademir), Erick Pulga (Dell) e Everaldo (Willian José). Técnico: Rogério Ceni

PALMEIRAS

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Khellven); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício (Lucas Evangelista), Allan (Felipe Anderson) e Arias (Sosa); Flaco López (Luighi). Técnico: Abel Ferreira

Local: Fonte Nova, na Bahia (BA)

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Luciano Juba (BAH); Jhon Arias, Giay, Khellven e Abel Ferreira (PAL)

Gols: Jhon Arias (PAL), aos 40 minutos do primeiro tempo; David Duarte (BAH), aos 13 minutos, e Mingo (BAH), contra, aos 43' do 2T