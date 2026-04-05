SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians demitiu o técnico Dorival Júnior após a derrota para o Internacional, na noite deste domingo (5), pelo Campeonato Brasileiro.

O resultado na Neo Química Arena ampliou a sequência negativa do Timão, que chegou a nove jogos consecutivos sem vitória. Mesmo mantido durante o período de Data Fifa, o revés foi considerado determinante pela diretoria, que optou pela troca no comando às vésperas da estreia na Libertadores.

A equipe alvinegra inicia sua campanha continental na próxima quinta-feira, contra o Platense, na Argentina. O torneio é tratado internamente como o principal objetivo da temporada.

Além de Dorival Junior, deixam o clube: os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, o preparador físico Celso de Rezende, e os analistas de desempenho Guilherme Lyra e João Marcos Soares.

Enquanto não define o novo treinador, o Corinthians será comandado por William Batista, técnico do sub-20.

SEQUÊNCIA RUIM PESA NA DECISÃO

A ideia inicial da diretoria era manter Dorival até a pausa para a Copa do Mundo e, então, reavaliar o trabalho. No entanto, a queda de desempenho, sobretudo após o período de treinamentos, levou à conclusão de que a mudança era necessária.

Com a demissão, o Corinthians terá de arcar com uma multa equivalente a três salários da comissão técnica, em um valor aproximado de R$ 8 milhões.

Embora não tenha sido o fator principal, o desgaste na relação entre Dorival Júnior e a diretoria também pesou na decisão. Internamente, a avaliação é que episódios recentes comprometeram o ambiente.

O principal atrito ocorreu após a eliminação na semifinal do Campeonato Paulista, diante do Novorizontino, em 28 de fevereiro. Na ocasião, Dorival criticou publicamente a venda encaminhada do volante André ao Milan, o que acabou travando a negociação.

Declarações públicas do treinador cobrando reforços também geraram incômodo entre dirigentes. A leitura interna é que esses episódios enfraqueceram o suporte ao técnico em meio à sequência negativa, ainda que não tenham sido os fatores principais para o desligamento do profissional.

NÚMEROS E POSSÍVEIS SUBSTITUTOS

Dorival Júnior deixa o Corinthians com 50% de aproveitamento: foram 25 vitórias, 19 derrotas e 19 empates em 63 partidas.

Com a saída, nomes como Tite, Fernando Diniz e Filipe Luís aparecem como primeiras opções. Os três já haviam sido discutidos internamente em momentos anteriores de instabilidade.

Juan Pablo Vojvoda surge com menos força. A avaliação da diretoria é de que o treinador não possui o perfil considerado ideal para o elenco atual, nem o status necessário para lidar com o nível de pressão do clube.

NOTA OFICIAL

O Corinthians emitiu uma nota em que desejo sucesso para Dorival Júnior na continuidade da carreira:

"O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Dorival Júnior e de sua comissão técnica.

O Clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, marcados por importantes conquistas à frente da equipe como a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa Rei de 2026, resultados que permanecerão na história da instituição.

O Corinthians deseja sucesso na continuidade de suas carreiras profissionais e informa que o treinamento desta segunda-feira (06) será comandado por William Batista, técnico do sub-20".