SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Folgado na liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras emendou a sua 5ª vitória seguida na competição após superar o Bahia por 2 a 1, fora de casa. O time paulista, no entanto, tem sido econômico nos gols ao longo da temporada e colecionado vitórias por resultados mínimos.

As últimas nove vitórias do Palmeiras na temporada aconteceram por resultados mínimos. Ou seja, o clube tem vencido seus jogos com a diferença de apenas um gol em relação ao adversário.

A sequência começou na 4ª rodada do Brasileirão, em 25 de fevereiro, e passou até pela final do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino. Os nove jogos com resultado positivo só foram interrompidos pela derrota contra o Vasco, por 2 a 1, pela 5ª rodada do Brasileirão.

Confira a sequência do Palmeiras: vitória contra o Fluminense (2x1), São Paulo (2x1), Novorizontino (1x0), Novorizontino (1x2), Mirassol (1x0), Botafogo (2x1), São Paulo (2x1), Grêmio (2x1) e Bahia (1x2).

SEM "FOMINHA" NO ATAQUE PALMEIRENSE

Apesar dos resultados mínimos, o Palmeiras detém o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. São 21 gols marcados em 10 rodadas até aqui.

Um dos trunfos do ataque é a divisão de gols. Isso porque quatro jogadores dividem a artilharia da equipe no Brasileirão: Jhon Arias, Vitor Roque, Flaco López e Allan somam três gols cada. A dupla Marlon Freitas e Gustavo Gómez aparecem logo atrás, com dois gols cada.

A SEQUÊNCIA COMPLICADA DA EQUIPE

O Palmeiras ainda entrará em campo sete vezes neste mês de maio. O time paulista encara partidas por três competições diferentes.

Confira toda a sequência do Palmeiras: Junior Barranquilla (Libertadores), Corinthians (Brasileirão), Sporting Cristal (Libertadores), Athletico (Brasileirão), Jacuipense (Copa do Brasil), Bragantino (Brasileirão) e Cerro Porteño (Libertadores).