SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A diretoria do São Paulo chegou ao limite com o comportamento do zagueiro Robert Arboleda e tentará negociar o jogador. Segundo apurou a reportagem, o zagueiro não responde às tentativas de contato do clube desde o último sábado (4), quando abandonou a delegação e não compareceu ao CT da Barra Funda para a concentração visando o duelo contra o Cruzeiro, no Morumbis.

Arboleda estava na lista de relacionados para a partida e deveria iniciar no banco de reservas. No entanto, o defensor não apareceu no centro de treinamento e acabou cortado da relação para o jogo. Desde então, dirigentes e pessoas próximas ao atleta dentro do clube tentaram contato, sem sucesso.

Internamente, o episódio gerou grande irritação até mesmo em outros atletas. A situação é tratada por membros da diretoria como "desrespeitosa" e "inaceitável".

O clube buscou informações por meio de pessoas próximas ao jogador e confirmou que o equatoriano está em seu país natal, o Equador. Apesar do clima tenso, o São Paulo ainda tenta contato direto com Arboleda antes de tomar qualquer decisão definitiva sobre o caso.

NEM EMPRESÁRIOS CONSEGUEM CONTATO

O 'sumiço' de Arboleda também preocupa seu próprio estafe. A reportagem apurou que nem mesmo os representantes do zagueiro conseguiram contato direto com o jogador desde o episódio.

Diante da dificuldade de comunicação, os agentes do atleta enviaram um representante diretamente ao Equador na tentativa de localizar Arboleda e conversar pessoalmente com o defensor, para entender a situação e discutir os próximos passos da carreira. Até o momento, não houve confirmação de contato entre as partes.

HISTÓRICO NEGATIVO PESA

Nos bastidores, fontes ouvidas pela reportagem apontam que Arboleda sempre foi considerado um "jogador complicado" por conta de comportamentos e polêmicas extracampo. Ainda assim, o clube vinha administrando as situações ao longo dos anos. Com muitas comissões técnicas, o defensor foi tratado como essencial.

Em fevereiro, por exemplo, Arboleda passou cerca de uma semana no Equador, no meio da disputa do Campeonato Paulista, para resolver questões particulares. Na ocasião, recebeu apoio da diretoria são-paulina e retornou normalmente após o período.

Além disso, durante a renovação contratual firmada em 2024, o São Paulo acertou o pagamento de mais de R$ 640 mil em dívidas pessoais do jogador, referentes a ações judiciais nas quais o zagueiro era cobrado. O valor foi quitado pelo clube como parte do acordo para a extensão do vínculo. Mesmo com esse histórico de apoio, a avaliação interna agora é de que o limite foi ultrapassado.

Sem espaço entre os titulares, o gesto do defensor passou a ser interpretado como uma tentativa clara de forçar uma saída do clube.

POSSÍVEL SAÍDA

Arboleda tem contrato com o São Paulo até 2027. Caso cumpra o vínculo, chegará à marca de dez anos defendendo o time paulista. Mesmo assim, o cenário atual coloca a permanência do zagueiro sob forte dúvida.

Se a ausência se prolongar, uma rescisão contratual por justa causa com base em abandono de trabalho não está descartada. A diretoria, entretanto, prioriza inicialmente buscar uma solução negociada, que possa envolver compensação financeira ou até mesmo uma troca de jogadores. A próxima janela de transferências do mercado brasileiro abre no dia 20 de julho.

Nas últimas semanas, dois clubes da Série A fizeram contatos pelo defensor. O São Paulo, porém, optou por não abrir conversas por considerar Arboleda um pilar importante da equipe. Nos bastidores, o jogador também demonstrou insatisfação com Rui Costa, executivo de futebol do clube, pela condução recente da situação.

INSATISFAÇÃO COM RESERVA

Conforme revelado pelo UOL, Arboleda não deseja mais defender o São Paulo e já pediu a seu estafe que busque um novo clube. A principal motivação seria a perda de espaço na equipe comandada por Roger Machado.

O defensor se sente desrespeitado por ter sido preterido em escolhas recentes da zaga. A decisão do treinador no jogo contra o Internacional, ao iniciar a partida com Rafael Toloi entre os titulares mesmo sem a presença de Alan Franco, foi considerada pelo equatoriano a "gota d'água".

Enquanto tenta localizar o jogador e entender sua posição oficial, o São Paulo acompanha o caso com preocupação e irritação, e já reavalia internamente o futuro do atleta mais longevo do atual elenco.