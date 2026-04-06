(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo enviou uma notificação com prazo de 24 horas para que o zagueiro Robert Arboleda se reapresente ou apresente justificativas de seu sumiço do clube. Sem responder mensagens de dirigentes desde sábado, o jogador foi flagrado no Equador, seu país natal, e não compareceu ao treinamento nesta segunda-feira (6).

Este já é o terceiro dia que Arboleda desfalca os compromissos com o São Paulo. Ele estava na lista de relacionados para a partida diante do Cruzeiro, no último sábado (4), no Morumbis, e deveria iniciar no banco de reservas. No entanto, o defensor não apareceu no CT e acabou cortado da relação para o jogo. Desde então, dirigentes e pessoas próximas ao atleta dentro do clube tentaram contato, mas sem sucesso.

24 HORAS PARA RESPONDER

Conforme anteriormente revelado pelo UOL, a diretoria são-paulina 'perdeu a paciência' com o jogador e, internamente, existe uma convicção que dificilmente Arboleda voltará a vestir a camisa do clube. Na tarde desta segunda-feira, após nova falta no treinamento do período da manhã, o Tricolor Paulista enviou uma notificação formal ao atleta e seus representantes exigindo uma explicação no prazo de 24 horas.

Caso Arboleda não cumpra a notificação, o São Paulo pretende seguir com a rescisão unilateral de seu contrato, exigindo ao equatoriano que pague ao clube o valor da multa. A informação foi confirmada pelo clube em nota oficial, que afirma:

"O São Paulo Futebol Clube informa que adotou todas as medidas cabíveis e encaminhou nesta segunda-feira (6) uma notificação formal ao atleta Robert Abel Arboleda Escobar, que não comparece aos compromissos profissionais desde o último sábado (04), concedendo o prazo de 24 horas para apresentação de esclarecimentos e regularização de sua situação profissional".

Aos 34 anos, Arboleda chegou ao São Paulo em 2017 e tem contrato válido até dezembro de 2027. O jogador é o mais longevo do atual elenco são-paulino.