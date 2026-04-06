Soou o apito em Aracaju (Sergipe) para o início dos Jogos Universitários Brasileiros de Futebol, os JUBsFut. Aportaram na capital sergipana 1,5 mil atletas de 17 estados diferentes do país para disputar cinco modalidades do ludopédio: futebol tradicional, futebol 7 (Fut7), futmesa, desafio x1 e x2 misto.

As competições começaram nesta segunda (5) e as finais estão marcadas para o próximo sábado (12). Além do objetivo esportivo, o evento tem como força o aspecto educacional.

Aos 27 anos, a estudante Flavia Mayane, aluna do sétimo semestre de Educação Física, da Universidade de Fortaleza (Unifor), destaca a importância do evento para a própria formação. Experiência. Ele traz muita bagagem tanto para você, quanto para repassar para outros alunos, afirma Mayane, que é capitã da equipe de Fut7 e já atua com treinamentos personalizados para crianças que querem começar no futebol: O meu objetivo é conciliar as carreiras de atleta com a de profissional em outra área.